Названа оптимальная стоимость ноутбука в 2026 году

Ноутбук для работы с Windows должен иметь минимум 8 гигабайт оперативной памяти и стоить около 600 долларов. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы портала оценили рынок современных компьютеров и назвали оптимальные параметры портативного устройства для работы и отдыха. В первую очередь они отметили, что девайс на Windows должен иметь минимум 8 гигабайт оперативной памяти - этого хватит для работы с текстовым редактором, браузером и просмотра видео. Если девайс будет запускать "тяжелые" программы или нейросети, то он должен иметь не меньше 16 гигабайт памяти.

Также журналисты назвали оптимальную стоимость компьютера в 2026 году. По их оценкам, самая дешевая модель может стоить около 600 долларов. "В этом случае вы получите Windows 11, работу от батареи в течение всего дня и достаточную мощность для просмотра веб-страниц, работы с документами и видеозвонков", - отметили авторы. При этом для большинства пользователей подойдет машина, которая стоит до 1000 долларов (79 тысяч рублей). Здесь можно будет рассчитывать на более мощные процессоры Intel и AMD и 16 гигабайт оперативной памяти.

В категории от 1500 долларов (118 тысяч рублей) и выше доминируют модели с игровыми процессорами и ARM-чипами. "Это правильный выбор для видеоредакторов, 3D-художников и геймеров, которым нужна стабильная производительность", - отметили журналисты.