Канада впервые примет участие в «Евровидении»

Канада впервые примет участие в европейском песенном конкурсе "Евровидение" в 2027 году. Об этом говорится в совместном заявлении Европейского вещательного союза и Канадской телерадиовещательной корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В тексте документа отмечается, что такое решение стало возможным после вступления Канадской телерадиовещательной корпорации в Европейский вещательный союз в качестве полноправного члена.

Канада по результатам 2026 года вошла в тройку лидеров по числу голосов в категории "Остальной мир" и стала одной из стран с самым большим числом зрителей, посетивших конкурс в Вене. Это говорит о том, что среди канадцев присутствует высокий интерес к данному конкурсу, говорится в пресс-релизе. Таким образом в полуфинале конкурса, который пройдет в Болгарии, выступит канадский представитель.

16 мая в Вене прошел финал конкурса "Евровидение-2026". Несмотря на прогнозы букмекеров, которые ставили на победу Финляндии, и профессиональные члены жюри, и телезрители отдали предпочтение представительнице Болгарии, певице по имени Дара.