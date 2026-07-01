Cостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Еврокомиссии в формате «один на один»

1 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в формате "один на один".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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