https://news.day.az/world/1845054.html Метеор осветил небо над штатом Алабама - ВИДЕО В сети распространилось эффектное видео, на котором болид (яркий метеор) осветил ночное небо над американским штатом Алабама. Day.Az представляет вниманию читателей эти впечатляющие кадры:
Метеор осветил небо над штатом Алабама - ВИДЕО
В сети распространилось эффектное видео, на котором болид (яркий метеор) осветил ночное небо над американским штатом Алабама.
Day.Az представляет вниманию читателей эти впечатляющие кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре