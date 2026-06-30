Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой стало не просто стартом работы нового координационного органа. Оно продемонстрировало, что цифровая трансформация страны переходит на качественно новый уровень и становится одним из важнейших направлений государственной политики.

Особое внимание привлекает тот факт, что руководство этим процессом доверено именно Мехрибан Алиевой. На протяжении многих лет ее деятельность была связана с наиболее чувствительными и значимыми для общества сферами - образованием, здравоохранением, социальной политикой, культурой, сохранением исторического наследия и гуманитарными инициативами. Многие масштабные проекты модернизации страны реализовывались при ее непосредственном участии и поддержке.

Сегодня этот опыт становится важным преимуществом в процессе цифровой трансформации государства.

В современном мире цифровизация уже давно перестала быть исключительно технологическим вопросом. Сегодня это вопрос будущего государства. Искусственный интеллект, цифровые платформы и современные технологии становятся фундаментом мировой экономики, определяя конкурентоспособность стран и их место в новой глобальной системе. В этих условиях технологическое отставание неизбежно отражается на темпах экономического роста, инвестиционной привлекательности, качестве государственного управления и даже национальной безопасности. Поэтому для Азербайджана цифровая трансформация - это стратегическая необходимость, позволяющая стране сохранить и укрепить свои позиции в стремительно меняющемся мире.

Отдельного внимания заслуживает вопрос искусственного интеллекта, который Мехрибан Алиева обозначила как один из ключевых факторов развития современного мира. Сегодня ведущие государства вкладывают огромные ресурсы в создание собственных решений в области ИИ, понимая, что именно эти технологии будут определять конкурентоспособность экономик в ближайшие десятилетия.

Заявленная Первым вице-президентом цель превратить Азербайджан в одного из региональных лидеров цифрового развития и искусственного интеллекта свидетельствует о стратегическом видении будущего страны. При этом особое значение имеет подчеркнутый ею принцип: использование лучшего мирового опыта должно сочетаться с защитой национальных интересов и учетом азербайджанских реалий.

Такой подход уже доказал свою эффективность во многих направлениях государственной политики.

Символично, что новый этап цифровой модернизации начинается именно под руководством Мехрибан Алиевой. За годы своей деятельности она неоднократно демонстрировала способность объединять вокруг крупных национальных проектов государственные структуры, экспертное сообщество, общественные организации и международных партнеров.

Сегодня перед Азербайджаном стоит задача не просто адаптироваться к технологическим изменениям, а занять достойное место среди государств, формирующих новую цифровую эпоху. Для этого необходимы не только инвестиции и технологии, но и эффективная координация, долгосрочное стратегическое мышление и ориентация на интересы граждан.

Именно эти качества многие годы ассоциируются с деятельностью Мехрибан Алиевой.

Поэтому первое заседание Совета по цифровому развитию можно рассматривать не только как начало реализации нового плана действий. Оно стало сигналом того, что Азербайджан намерен последовательно строить экономику будущего, а руководство этим процессом доверено одному из наиболее опытных и авторитетных государственных деятелей страны. Азербайджан вступает в новый этап своего развития - этап цифрового обновления. И роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в этом процессе будет одной из определяющих.