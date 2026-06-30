В Баку байкер выехал на встречку ради TikTok

В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлено, как мотоциклист грубо нарушает правила дорожного движения, снимая ролик для TikTok.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, судя по опубликованным кадрам, ради большего количества просмотров водитель выехал на полосу встречного движения и продолжил движение по ней. Этот опасный маневр создал аварийную ситуацию и поставил под угрозу безопасность других участников дорожного движения.

Ролик быстро разлетелся по соцсетям. Большинство пользователей назвали поведение мотоциклиста безответственным, отметив, что своими действиями он подверг опасности не только собственную жизнь, но и жизни других водителей и пешеходов.

Многие комментаторы подчеркнули, что стремление к популярности в социальных сетях не может оправдывать столь рискованные поступки, и напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, что полиция проверила видеозапись, распространившуюся в социальных сетях, на которой мотоциклист грубо нарушает правила дорожного движения на территории столицы. В результате проведенных мероприятий был установлен и задержан водитель мотоцикла - Амин Мамедов, 2008 года рождения.