Азербайджанские гимнасты выиграли "золото" Кубка мира в Китае

Азербайджанские гимнасты успешно выступили на Кубке мира по аэробной гимнастике, который проходит в китайском Нанкине, завоевав золотую медаль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, страну на соревнованиях представляли Сара Алиханлы в индивидуальной программе, а также Медина Мустафаева и Владимир Долматов в соревнованиях смешанных пар.

По итогам квалификации Алиханлы с результатом 17,900 балла вышла в финал. Мустафаева и Долматов, набрав 18,600 балла, также пробились в решающую стадию.

В финале азербайджанская смешанная пара получила 19,100 балла, заняла первое место и стала победителем Кубка мира.

Сара Алиханлы в финале индивидуальных соревнований набрала 18,050 балла и завершила турнир на шестой позиции.