Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 1700

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших на прошлой неделе в Венесуэле, возросло до 1 719 человек.

Как передает Day.Az, об этом во вторник заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

По его словам, в результате стихийного бедствия 5 034 человека получили ранения, а последствия землетрясений затронули 15 866 семей.

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня на территории Венесуэлы с интервалом всего 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,5 находился в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй. Второй подземный толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован в 23,9 километра к северо-востоку от города Сан-Фелипе, также расположенного в штате Яракуй.