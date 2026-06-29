Минздрав Азербайджана расширит сотрудничество с ICMP

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся с визитом в стране делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), возглавляемой генеральным директором Кэтрин Бомбергер.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сфере здравоохранения, в частности в областях судебно-медицинской экспертизы, ДНК-анализа, укрепления лабораторного потенциала, подготовки специалистов и обмена знаниями. Было отмечено, что поиск пропавших без вести лиц, установление их личности и применение современных научных подходов имеют особое гуманитарное значение. Стороны подчеркнули, что изучение международного опыта и внедрение инновационных методов способствуют повышению эффективности работы в данной сфере.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил, что при проведении поисковых работ на освобождённых от оккупации территориях и в процессе идентификации обнаруженных человеческих останков соответствующие государственные органы действуют в тесной координации. Он подчеркнул, что сотрудничество с ICMP вносит значительный вклад в эту деятельность.

Генеральный директор ICMP Кэтрин Бомбергер высоко оценила проводимую в Азербайджане работу по установлению судьбы пропавших без вести и заявила, что возглавляемая ею организация готова и впредь оказывать Азербайджану техническую и экспертную поддержку.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.