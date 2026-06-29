Ирану вернут $6 млрд замороженных средств

6 млрд долларов замороженных средств Ирана будут возвращены стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с аятоллой Сейидом Мусой Шубейри Занджани.

"Согласно программе, часть иранских резервов в Катаре уже разблокирована и будет возвращена стране", - отметил он, добавив, что для возврата оставшейся части средств проводится необходимая работа.

Президент Ирана подчеркнул, что бывший лидер Ирана (аятолла Сейид Али Хаменеи) неоднократно заявлял об отсутствии у страны намерений создавать ядерное оружие, и Иран по-прежнему придерживается этой позиции. По его словам, Тегеран заверяет мировое сообщество в том, что его ядерная деятельность будет осуществляться исключительно в соответствии с внутренними потребностями и в рамках объявленной государственной политики.

Пезешкиан отметил, что недавнее соглашение между Ираном и США (Исламабадский меморандум о взаимопонимании) является большой победой для Ирана. В рамках этого меморандума отменяются санкции на продажу нефти и нефтехимической продукции. На этом фоне иранское правительство держит на повестке дня процессы восстановления экономики и программы поддержки благосостояния населения.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные атаки против Ирана, а Иран с того же дня обстреливал Израиль и объекты США в регионе ракетами и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан мирный меморандум. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня данный меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катаре состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.