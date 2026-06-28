В Венесуэле из-под завалов спасли 11-летнего ребенка

Колумбийские спасатели извлекли живым 11-летнего мальчика из-под завалов в Венесуэле спустя 70 часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны Колумбии на своей странице в X.

"Спустя 70 часов под завалами [поисковый отряд] USAR COL-1 смог спасти живым 11-летнего Моисеса в ходе операции, которая вселяет надежду и укрепляет миссию по дальнейшему поиску выживших", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили самоотверженность и отвагу специалистов, среди которых сотрудники Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии и пожарной службы Боготы, добавив, что они "продолжают без устали работать в этом же здании".