В Венесуэле из-под завалов спасли 11-летнего ребенка - спустя 70 часов
Колумбийские спасатели извлекли живым 11-летнего мальчика из-под завалов в Венесуэле спустя 70 часов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны Колумбии на своей странице в X.
"Спустя 70 часов под завалами [поисковый отряд] USAR COL-1 смог спасти живым 11-летнего Моисеса в ходе операции, которая вселяет надежду и укрепляет миссию по дальнейшему поиску выживших", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве также отметили самоотверженность и отвагу специалистов, среди которых сотрудники Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии и пожарной службы Боготы, добавив, что они "продолжают без устали работать в этом же здании".
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