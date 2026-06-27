Роналду назвали примером для подражания

Британский телеведущий Пирс Морган высоко оценил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, назвав его примером для подражания.

Как передает Day.Az, об этом Морган заявил на своем YouTube-канале.

"Роналду - невероятный пример для подражания. Он доказывает, что возраст - всего лишь цифра. Ему 41 год, но он находится в такой форме, словно ему 30. Думаю, он ведет себя безупречно", - сказал телеведущий.

Напомним, сборная Португалии одержала победу над командой Узбекистана во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, еще один мяч забил Нуну Мендеш. После перерыва защитник сборной Узбекистана Абдувохид Нематов отправил мяч в собственные ворота, а окончательный счет установил Рафаэл Леау.

После двух туров Португалия с четырьмя очками возглавляет группу K, тогда как Узбекистан пока не набрал ни одного балла. Колумбия и ДР Конго проведут свой матч позднее.