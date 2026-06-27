Завершились совместные учения спецназа Азербайджана, Грузии и Турции

Завершились трехсторонние учения сил специальных операций Азербайджана, Грузии и Турции "Кавказский орел-2026".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии. Отмечается, что в Центре подготовки спецназа имени майора Гелы Чедиа в Мухровани близ Тбилиси состоялась специальная церемония.

Заместитель командующего Силами обороны Грузии, генерал-майор Ираклий Чичинадзе, заместитель командующего Силами специальных операций Азербайджана, генерал-майор Азер Касымов, командующий Силами специальных операций Турции, бригадный генерал Огузхан Шимшек и командующий Силами специальных операций Сил обороны Грузии, полковник Теймураз Клатеишвили поздравили участников, успешно завершивших учения.

В сообщении говорится, что совместные практические учения трех стран прошли в Болниси, в Школе парашютной подготовки Командования специальных операций и в Мухровани. В ходе учений были организованы совместные рейды на условный объект, а штурмовые группы при огневой поддержке выполнили задачи по зачистке здания, инженерным подрывам и обезвреживанию противника.

Отмечается, что трехсторонние учения сил специальных операций Азербайджана, Грузии и Турции "Кавказский орел-2026" проводятся на ротационной основе во всех трех странах. В следующем году учения примет Азербайджан.