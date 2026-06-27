UFC Fight Night: внимание мирового спортивного сообщества приковано к Баку

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Сегодня, 27 июня 2026 года, тысячи людей со всего мира снова смотрят в сторону Баку. На Национальной арене гимнастики пройдет UFC Fight Night Baku - уже второй турнир по смешанным единоборствам в азербайджанской столице. И это не случайность. Это закономерный результат многолетней работы страны, которая планомерно превращает себя в один из главных спортивных хабов планеты.

Год назад, в июне 2025-го, UFC впервые приехал в Азербайджан. Турнир прошел на Baku Crystal Hall и собрал более 14 000 зрителей - все билеты были раскуплены до последнего места. Для организации это стало приятным сюрпризом, а для Баку - очередным подтверждением того, что здесь умеют принимать гостей.

После того успеха президент UFC Дана Уайт лично прилетел в Лас-Вегас на встречу с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым. Разговор закончился подписанием многолетнего соглашения: UFC будет проводить турниры в Баку ежегодно вплоть до 2028 года. Такой уровень доверия со стороны крупнейшей в мире организации ММА - это признание.

Сам Дана Уайт не скрывал восхищения: "Баку - один из лучших городов в мире для посещения. Город невероятно красивый, а люди здесь очень доброжелательные. Когда я приехал туда в прошлом году, я был впечатлен. Болельщики проявляют огромный интерес к спорту и при этом отлично в нем разбираются".

Сегодняшний турнир - UFC Fight Night: Fiziev vs Torres - уже побил собственный рекорд по продажам билетов. Они разошлись быстрее, чем в прошлом году, а половину всех мест выкупили иностранные болельщики. Поклонники ММА едут в Баку из США, Великобритании, Германии, Турции, Казахстана, Израиля - всего из 67 стран мира. В главном поединке вечера азербайджанский боец Рафаэль Физиев выйдет против Мануэля Торреса в легком весе. Для местной публики это особенный момент - болеть за своего на домашней арене.

И немаловажный факт: Азербайджан сегодня является единственной страной на всем постсоветском пространстве, в Центральной Азии и на Южном Кавказе, которая принимает турниры UFC.

Почему именно Баку? Ответ на этот вопрос становится очевидным, стоит лишь посмотреть на то, что этот город уже сделал за последние годы.

В 2015 году Баку принял Первые Европейские игры - масштабное многоспортивное событие, аналог Олимпийских игр для европейского континента. Для многих это стало открытием: оказывается, небольшая кавказская страна способна организовать соревнования такого уровня. Новые стадионы, Олимпийский стадион на 68 000 мест, Национальная арена гимнастики, Baku Crystal Hall - вся эта инфраструктура строилась не ради одного события. Она строилась на будущее.

И это будущее не заставило себя ждать. С 2017 года Баку ежегодно принимает этап Формулы-1 - Гран-при Азербайджана. Городская трасса по улицам старого и нового Баку давно стала одной из самых любимых у гонщиков и болельщиков. Здесь случаются феноменальные финиши, неожиданные результаты и захватывающие развязки. Узкие улочки вблизи Старого города, высокая скорость на прямых вдоль Каспийского моря - эта гонка ни на что не похожа. Неудивительно, что Гран-при Азербайджана прочно вошел в мировой спортивный календарь.

Но и это не все. Баку принимал матчи чемпионата Европы по футболу UEFA Euro 2020 - четыре игры группового этапа и один четвертьфинал прошли на Олимпийском стадионе. Кроме того, в 2019 году Баку принял финал Лиги Европы УЕФА. Международные звезды футбола, десятки тысяч болельщиков со всего мира, прямые трансляции на весь континент. Город справился безупречно.

Помимо этого, в Баку регулярно проходят чемпионаты мира и Европы по борьбе, дзюдо, боксу, гимнастике, шахматам, стрельбе и многим другим дисциплинам.

За всеми этими событиями стоит четкая стратегия. Азербайджан не просто соглашается принять тот или иной турнир - он выстраивает репутацию страны, которой можно доверять. Международные организации знают, что здесь будет готова инфраструктура, здесь будет порядок, здесь болельщики получат незабываемые впечатления.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов точно описал этот подход: "Опираясь на опыт проведения таких престижных событий, как Европейские игры и этап Формулы-1, это сотрудничество с UFC ускорит развитие смешанных единоборств и создаст новые возможности как для азербайджанских, так и для региональных спортсменов".

Именно так это и работает. Каждое крупное событие - это не просто праздник для болельщиков. Это опыт, инфраструктура, связи и репутация. Баку накапливает все это год за годом.

Иностранные гости, которые впервые приезжают в Баку на спортивное событие, как правило, уезжают совсем с другим образом города, чем тот, что они себе представляли. Старый город - Ичеришехер - внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом с ним - ультрасовременные небоскребы, пламя которых отражается в Каспийском море. Набережная, рестораны, гостеприимство - все это создает атмосферу, о которой потом рассказывают друзьям.

Дана Уайт говорил и об этом: "Люди со всего мира должны приехать и увидеть это своими глазами". Он не первый и не последний, кто так думает. Спортивные события в Баку все чаще становятся поводом для туристических поездок - люди едут на гонку или турнир, а открывают для себя целый город.

UFC Fight Night Baku 2026 - это не финальная точка, а очередной шаг. Соглашение с UFC действует до 2028 года. Формула-1 продолжает приезжать. Международные федерации по-прежнему выбирают Баку для своих чемпионатов.

Сегодня вечером, когда Рафаэль Физиев выйдет в октагон под рев трибун Национальной арены гимнастики, за этим будут наблюдать болельщики из десятков стран - вживую и у экранов. И снова весь мировой спорт на несколько часов повернется в сторону Баку.

Как уже не раз бывало. И как будет еще много раз.