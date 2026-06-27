Samsung представила бюджетный смартфон

Samsung представила смартфон Galaxy A27 5G, который получил ряд обновлений по сравнению с предыдущей моделью Galaxy A26 5G. Одним из главных нововведений стал процессор Snapdragon 6 Gen 3, обеспечивающий более высокую производительность при повседневном использовании, многозадачности и в мобильных играх.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, смартфон оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и обновленным дизайном Infinity-O с небольшим отверстием под фронтальную камеру. Толщина корпуса составляет 7,8 мм. За съемку селфи отвечает 12-мегапиксельная фронтальная камера.

Galaxy A27 5G также получил расширенный набор функций на базе искусственного интеллекта (ИИ). Circle to Search с Google теперь поддерживает распознавание сразу нескольких объектов на изображении, Object Eraser позволяет точнее удалять лишние элементы с фотографий, а функция Voice Transcription может одновременно расшифровывать и переводить речь на 22 языка. Смартфон поддерживает работу с ИИ-ассистентами Google Gemini, Perplexity и Bixby.

Продажи Samsung Galaxy A27 5G в США начнутся 14 июля. Смартфон будет доступен в черном цвете по цене от $350.