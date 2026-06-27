Впервые получен сигнал с горизонта событий черной дыры

Ученые зафиксировали прямую волну в гравитационно-волновом сигнале от слияния черных дыр - компонент, несущий информацию о свойствах горизонта событий. Это первое наблюдательное свидетельство такого рода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Nature.

Горизонт событий - граница, отделяющая наблюдаемую Вселенную от области, из которой не может вырваться даже свет. Он не излучает, не отражает и не рассеивает свет, поэтому наблюдать его напрямую невозможно. Тем не менее теория предсказывала: в гравитационных волнах, возникающих при слиянии двух черных дыр, должна присутствовать так называемая прямая волна - компонент, связанный именно с горизонтом образовавшейся черной дыры, а не с кольцом из фотонов снаружи.

Когда два объекта завершают слияние, движение тела переходит под контроль одной черной дыры: сильная гравитация смещает и глушит исходящие сигналы, создавая характерный быстро затухающий всплеск с частотой, близкой к удвоенной частоте вращения горизонта.

Для обнаружения этого тонкого сигнала потребовалось гравитационно-волновое событие GW250114 - самое громкое из зарегистрированных на сегодня.

"Наша первая реакция была смешанной. Но после предварительных проверок данные вели себя именно так, как предсказывала теория. В этот момент настроение изменилось с "это может быть интересным" на "о, это может быть реальным"", - рассказал Сычжэн Ма, теоретический физик Института Периметра.