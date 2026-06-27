https://news.day.az/world/1844464.html

Парапланерист застрял на строительном кране в Китае - ВИДЕО

В китайском городе Наньчан парапланерист столкнулся со строительным краном и оказался заблокирован на высоте около 60 метров. Как передает Day.Az, соответствующие кадры инцидента распространились в социальных сетях. Пилот провел несколько часов в ожидании спасательной операции, после чего был эвакуирован.