https://news.day.az/world/1844464.html Парапланерист застрял на строительном кране в Китае - ВИДЕО В китайском городе Наньчан парапланерист столкнулся со строительным краном и оказался заблокирован на высоте около 60 метров. Как передает Day.Az, соответствующие кадры инцидента распространились в социальных сетях. Пилот провел несколько часов в ожидании спасательной операции, после чего был эвакуирован.
Парапланерист застрял на строительном кране в Китае - ВИДЕО
В китайском городе Наньчан парапланерист столкнулся со строительным краном и оказался заблокирован на высоте около 60 метров.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры инцидента распространились в социальных сетях.
Пилот провел несколько часов в ожидании спасательной операции, после чего был эвакуирован.
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