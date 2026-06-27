https://news.day.az/world/1844449.html

Самолет врезался в небоскреб в Китае: есть погибший и пострадавшие

В столице Китая небольшой самолет врезался в самый высокий небоскреб города - Чайна-Цзунь. Как передает Day.Az со ссылкой на The New York Times, инцидент произошел накануне около 18:00. В результате авиапроисшествия один человек погиб, еще 13 получили ранения.