Самолет врезался в небоскреб в Китае:

В столице Китая небольшой самолет врезался в самый высокий небоскреб города - Чайна-Цзунь.

Как передает Day.Az со ссылкой на The New York Times, инцидент произошел накануне около 18:00.

В результате авиапроисшествия один человек погиб, еще 13 получили ранения.