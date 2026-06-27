"Карабах" расстался с Леандро Андраде

Футбольный клуб "Карабах" объявил об уходе полузащитника Леандро Андраде.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, руководство удовлетворило предложение украинского "Полесья" о трансфере футболиста, учитывая также желание самого игрока продолжить карьеру в новой команде.

Переговоры между сторонами завершились успешно, и клубы достигли окончательной договоренности о переходе.

Леандро Андраде защищал цвета "Карабаха" с января 2022 года. За это время он четырежды становился чемпионом Азербайджана - в сезонах-2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025, а также дважды выигрывал Кубок страны - в сезонах-2021/2022 и 2023/2024.

Вместе с агдамским клубом кабо-вердийский полузащитник дошел до 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2023/2024, а также помог команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Кроме того, Андраде принимал участие в основной стадии Лиги Европы в сезонах-2022/2023 и 2024/2025, а также выступал в плей-офф Лиги конференций в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.

За время выступлений за "Карабах" футболист провел 213 матчей, в которых забил 60 мячей.

Андраде также вписал свое имя в историю еврокубков, став первым и пока единственным игроком, сумевшим отличиться на первой минуте в трех разных матчах основных стадий европейских клубных турниров.