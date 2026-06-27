В Швеции начался сезон нападений чаек

В Швеции начался период, когда чайки особенно агрессивно защищают своих птенцов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, именно в июне в Стокгольме фиксируется наибольшее число жалоб на нападения птиц на прохожих. По данным администрации Стокгольма, с начала года поступило около 130 обращений, связанных с чайками. Только в июне было зарегистрировано около 30 случаев нападений. Чаще всего жители жалуются на шум, мусор и агрессивное поведение птиц.

По словам орнитологов, в Стокгольме чаще всего встречаются два вида чаек - серебристая чайка и клуша. Серебристые чайки лучше приспособились к жизни в городе и нередко селятся на плоских крышах детских садов и школ, где им удобно устраивать гнезда.

Причиной нападений становится желание птиц защитить свое потомство. Чайки воспринимают человека, оказавшегося рядом с гнездом, как угрозу для птенцов и пытаются отогнать его, пикируя сверху. При этом специалисты подчеркивают, что птицы не стремятся причинить человеку вред.

Орнитологи отмечают, что за последние десятилетия численность чаек в городах выросла. Одной из причин стало сокращение мелкомасштабного рыболовства, а также закрытие большинства открытых мусорных полигонов. В поисках пищи птицы все чаще перебираются в города, где кормятся возле контейнерных площадок, ресторанов быстрого питания и жилых кварталов.

Специалисты советуют не приближаться к гнездам и не трогать птенцов, даже если они находятся на земле. Если приходится проходить рядом с местом гнездования, лучше воспользоваться зонтом или выбрать другой маршрут. Уже во второй половине июля, когда птенцы подрастут, чайки станут значительно спокойнее.