Apple начала разработку смарт-кольца

Apple начала разработку собственного смарт-кольца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает GSMArena.

Устройство находится на раннем этапе разработки и может получить название Apple Ring, хотя окончательное коммерческое "имя" пока неизвестно. Каких-либо технических характеристик будущего устройства источник не приводит. При этом отмечается, что проект уже находится в разработке.

Как пишет GSMArena, ранее также появлялись сообщения о работе Apple над другими носимыми устройствами, включая умные очки, кулон и AirPods Pro со встроенными камерами для работы с ИИ.

Если информация подтвердится, компания расширит линейку носимой электроники и выйдет на рынок смарт-колец, где ей предстоит конкурировать с Samsung Galaxy Ring, Oura Ring 5 и Ultrahuman Ring Air.

Когда примерно американская корпорация может представить принципиально новое для своего продуктового набора устройство, не сообщается. Вполне вероятно, что в ходе разработки Apple откажется от идеи выпуска новинки в продажу.