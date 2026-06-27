https://news.day.az/society/1844463.html AZAL отменил рейсы в Нахчыван Запланированные на сегодня рейсы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку-Нахчыван отменены из-за грозовых погодных условий, наблюдаемых в аэропорту назначения.
AZAL отменил рейсы в Нахчыван
Запланированные на 27 июня 2026 года рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку - Нахчыван отменены из-за грозы, наблюдаемой в районе аэропорта Нахчывана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
Отмечается, что пассажирам будет предоставлена подробная информация о возможных изменениях, и после стабилизации погодных условий полеты продолжатся в штатном режиме.
В AZAL подчеркнули, что все решения принимаются исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа в соответствии со стандартами международной авиационной безопасности.
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