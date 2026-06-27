В Вокальной школе Фидан Гаджиевой прошел мастер-класс всемирно известной Тамары Ивери

В Вокальной музыкальной школе народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой состоялся мастер-класс всемирно известной грузинской оперной певицы-сопрано Тамары Ивери.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Участниками творческой встречи стали молодые талантливые вокалисты различных музыкальных школ и высших учебных заведений. При этом мастер-класс стал важным этапом отбора и подготовки для участия в международном конкурсе Batumi Rhapsody (Батумская рапсодия), основателем которого является Тамара Ивери.

Певица выступала на ведущих мировых сценах, включая театры Ла Скала, Венскую государственную оперу, Метрополитен-опера, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Оперу Бастилии и другие крупнейшие площадки мира. В настоящее время Тамара Ивери проживает в Нью-Йорке.

Фидан Гаджиева в интервью Trend отметила, что мероприятие стало значимым событием не только для школы, но и предоставило молодым талантам возможность заявить о себе на международном уровне.

"Гостьей нашей вокальной школы стала покорившая мировые оперные сцены выдающаяся исполнительница с уникальным голосом и яркой харизмой Тамара Ивери. Проведенный с ее участием мастер-класс превратился для наших молодых талантов в настоящий праздник искусства. Это было событие, наполненное творческим вдохновением, профессиональными советами и особой магией музыки. В рамках мастер-класса Тамара Ивери прослушала выступления молодых вокалистов, индивидуально работала с каждым исполнителем, делясь тонкостями вокальной техники", - сказала народная артистка.

Вокальный потенциал, сценическая культура и музыкальное мышление участников вызвали большой интерес и получили высокую оценку мировой звезды.

"Этот мастер-класс стал не только ценным обменом опытом, но и мощной мотивацией для молодых исполнителей. Особенно радует, что талантливые азербайджанские вокалисты смогут принять участие в международном вокальном конкурсе, который проводится в Батуми по инициативе Тамары Ивери. Я обязательно буду рядом и поддержу их. Мы благодарим дорогую Тамару Ивери за визит в Баку и проведение мастер-класса и желаем удачи молодым исполнителям, которым уже в сентябре предстоит выйти на конкурсную сцену. Пусть наши голоса звучат с самых высоких мировых сцен!" - подчеркнула Фидан Гаджиева.

Визит Тамары Ивери в Баку был организован по инициативе оперной певицы Гюльсюм Халиловой.

В интервью Trend Тамара Ивери рассказала, что давно планировала приехать в Азербайджан. По ее словам, интерес к стране возник после знакомства и работы с азербайджанской исполнительницей Эльминой Гасан (до этого педагогом певицы являлась народная артистка Гюльназ Исмайлова), талант которой произвел на нее сильное впечатление и ныне она с успехом выступает на международной арене.

Тамара Ивери, впервые посетившая столицу Азербайджана, призналась, что была приятно удивлена современным обликом Баку, архитектурой города, атмосферой, гостеприимством жителей и уровнем музыкальной подготовки молодых исполнителей.

Также была выражена отдельная благодарность Фидан Гаджиевой за содействие в проведении мастер-класса и Гюльсюм Халиловой за организацию визита.

Особое внимание певица уделила уровню азербайджанской вокальной школы:

"Для меня стало настоящим открытием увидеть столь молодых исполнителей с настолько зрелыми голосами и профессиональной подготовкой. Среди участников мастер-класса есть артисты с действительно международным потенциалом и перспективой успешного выступления на большой сцене. Особенно удивило, что здесь начинают серьезно заниматься вокалом в гораздо более юном возрасте, чем у нас. Как правило, профессиональный путь начинается в 24-25 лет, а здесь для меня стало сюрпризом увидеть 16-летнего баритона, 18-летнего тенора и других молодых исполнителей.

У вас молодежь с золотыми голосами, а уровень сценического исполнения и грамотность в интерпретации зарубежного вокального репертуара вызывают у меня огромное уважение. Бесспорно, таким талантам необходима большая поддержка, в том числе со стороны государства", - отметила она.

По словам Ивери, одной из главных целей ее визита стало не только проведение мастер-класса, но и знакомство с перспективными исполнителями для их дальнейшего участия в международном конкурсе Golden Voice Opera, который пройдет в рамках Batumi Rhapsody.

"На протяжении пяти лет я провожу конкурс и всегда задавалась вопросом - почему в нем практически не принимают участие азербайджанские таланты. Это очень важная международная площадка, где собираются известные артисты, представители профессионального жюри, а главное - агенты и продюсеры, которые открывают молодым исполнителям путь к международной карьере. Фактически конкурс действительно способствует продвижению молодых талантов на мировой сцене. Талантливая азербайджанская молодежь должна получить больше возможностей для выхода на международную арену и привлечения внимания ведущих мировых театральных агентов и продюсеров", - добавила она.

Мастер-класс стал важной площадкой для творческого диалога, обмена опытом и открытия новых возможностей для молодых вокалистов Азербайджана.