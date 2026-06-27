В Британии заявили об атаке танкера в Ормузском проливе

В Ормузском проливе атакован танкер.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO), действующий при Военно-морских силах Великобритании.

По данным центра, капитан судна сообщил о попадании неопознанного снаряда. В результате атаки был поврежден капитанский мостик, однако все члены экипажа остались невредимы.

В UKMTO также отметили, что разлива нефтепродуктов или другого экологического ущерба после инцидента зафиксировано не было. Судоходным компаниям рекомендовано проявлять повышенную осторожность при прохождении через Ормузский пролив.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня в Ормузском проливе. По его утверждению, Тегеран применил не менее четырех беспилотников-камикадзе против кораблей.