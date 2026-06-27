https://news.day.az/sport/1844466.html Кто будет комментировать UFC Fight Night Baku Член Зала славы UFC и бывший чемпион организации в среднем весе Майкл Биспинг станет одним из комментаторов турнира UFC Fight Night Baku. Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинскую городскую кольцевую операционную компанию, соревнования пройдут сегодня на Национальной гимнастической арене.
Кто будет комментировать UFC Fight Night Baku
Член Зала славы UFC и бывший чемпион организации в среднем весе Майкл Биспинг станет одним из комментаторов турнира UFC Fight Night Baku.
Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинскую городскую кольцевую операционную компанию, соревнования пройдут сегодня на Национальной гимнастической арене.
Вместе с Биспингом поединки будут комментировать Пол Фелдер и Джон Гуден.
Кроме того, в роли октагон-анонсера на турнире выступит легендарный Брюс Баффер.
Турнир UFC Fight Night Baku стартует сегодня в 17:00.
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