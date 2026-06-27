В США заговорили об ухудшении отношений с Израилем

Поддержка Израиля со стороны США в перспективе может ослабнуть.

Как передает Day.Az, к такому выводу приходит газета The New York Times.

По данным издания, резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также стремление американского лидера заключить мирное соглашение с Ираном заставили многих в Израиле усомниться в том, что Трампа по-прежнему можно считать главным союзником страны. Эти сомнения усилились после победы трех пропалестинских кандидатов на праймериз Демократической партии в Нью-Йорке при поддержке мэра Зохрана Мамдани.

Аналитик Майкл Коплоу считает, что результаты голосования отражают более широкое изменение отношения Демократической партии к Израилю.

Как отмечает NYT, эксперты по американо-израильским отношениям предупреждают, что в будущем Иерусалиму будет все сложнее рассчитывать на неизменную поддержку Вашингтона - как в вопросах военной помощи, так и в сфере политической поддержки и налоговых льгот для американских организаций, финансирующих Израиль.

"Перед нами обрыв, и мы движемся к нему", - заявил бывший посол США в Израиле Дэниел Курцер.

По мнению издания, тема отношений с Израилем может стать одной из ключевых в ходе президентских праймериз в США в 2028 году, а кандидаты будут все чаще говорить о необходимости пересмотра нынешней политики Вашингтона.

Кроме того, часть республиканцев уже обвиняет Израиль в попытках втянуть США в конфликт с Ираном и задается вопросом, насколько совпадают стратегические интересы двух государств.

"После 40 лет, в течение которых Израиль называл себя стратегическим активом для США, возникает закономерный вопрос: остается ли он активом или становится обузой?" - заявил бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Алон Пинкас.

При этом газета подчеркивает, что говорить о кардинальном изменении американской политики в отношении Израиля пока преждевременно, поскольку поддержка еврейского государства в США по-прежнему остается значительной.