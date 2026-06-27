Азербайджанские дзюдоисты завоевали "золото" и "бронзу" в Китае
Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев завоевал "золото" Гран-при Циндао, который проходит в Китае.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 81 кг, победил в финальной схватке представителя Австрии Бернда Фашинга.
Благодаря этому Цкаев стал победителем турнира и поднялся на высшую ступень пьедестала.
В этой же весовой категории олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу". В схватке за третье место он победил Егора Сухопарова.
Отметим, что Рашид Мамедалиев, выступавший в весовой категории до 73 кг, потерпел поражение и завершил борьбу на турнире.
Фидан Ализаде, выступавшая в весе до 63 кг, также уступила сопернице и завершила выступление.
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