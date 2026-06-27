Азербайджанские дзюдоисты завоевали "золото" и "бронзу" в Китае

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев завоевал "золото" Гран-при Циндао, который проходит в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 81 кг, победил в финальной схватке представителя Австрии Бернда Фашинга.

Благодаря этому Цкаев стал победителем турнира и поднялся на высшую ступень пьедестала.

В этой же весовой категории олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу". В схватке за третье место он победил Егора Сухопарова.

Отметим, что Рашид Мамедалиев, выступавший в весовой категории до 73 кг, потерпел поражение и завершил борьбу на турнире.

Фидан Ализаде, выступавшая в весе до 63 кг, также уступила сопернице и завершила выступление.