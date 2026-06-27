"Хезболла" отвергла мирное соглашение Ливана и Израиля

Лидер шиитского движения "Хезболла" Наим Касем резко раскритиковал мирное соглашение между Ливаном и Израилем, заключенное при посредничестве США, назвав его предательством.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в соответствии с условиями соглашения израильские войска останутся в зоне безопасности на юге Ливана до полного разоружения "Хезболлы".

В ответ Касем объявил документ недействительным, обвинив власти Ливана в односторонних уступках и нанесении ущерба суверенитету страны.

"Мы не покидали поле боя в самые тяжелые времена и не сделаем этого сейчас", - подчеркнул лидер движения.

Напомним, 26 июня Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, предусматривающее начало поэтапного вывода израильских войск с территории Ливана. На церемонии подписания присутствовал государственный секретарь США Марко Рубио.