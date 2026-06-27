Названа причина удара США по школе в Иране

Ошибки американской разведки при анализе потенциальных целей могли стать причиной удара по школе в Иране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, причиной произошедшего стали упущения в работе аналитиков и отсутствие интеграции между отдельными разведывательными системами США.

Как утверждает Bloomberg, еще в 2019 году один из аналитиков установил, что объект в иранском городе Минаб, который в США считали частью военно-морской базы элитного подразделения вооруженных сил Ирана, в действительности являлся начальной школой. Однако эта информация была внесена лишь в одну из цифровых разведывательных систем и не попала в основную базу данных, используемую при выборе целей.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетный удар по начальной школе для девочек в Минабе, заявив, что, по его мнению, к атаке не причастны американские военные.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день конфликта была разрушена школа для девочек, расположенная в городе Минаб на юге страны.