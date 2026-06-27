Бахрейн заявил об атаке иранских БПЛА

Иран атаковал территорию Бахрейна с помощью нескольких беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bahrain News Agency (BNA), об этом сообщили в Министерстве иностранных дел королевства.

В ведомстве заявили, что атака была совершена рано утром 27 июня с применением иранских БПЛА.

МИД Бахрейна решительно осудил произошедшее и возложил на Тегеран ответственность за действия, которые, по мнению властей королевства, подрывают усилия по достижению мира и стабильности в регионе.