https://news.day.az/world/1844495.html Бахрейн заявил об атаке иранских БПЛА Иран атаковал территорию Бахрейна с помощью нескольких беспилотников. Как передает Day.Az со ссылкой на Bahrain News Agency (BNA), об этом сообщили в Министерстве иностранных дел королевства. В ведомстве заявили, что атака была совершена рано утром 27 июня с применением иранских БПЛА.
Бахрейн заявил об атаке иранских БПЛА
Иран атаковал территорию Бахрейна с помощью нескольких беспилотников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bahrain News Agency (BNA), об этом сообщили в Министерстве иностранных дел королевства.
В ведомстве заявили, что атака была совершена рано утром 27 июня с применением иранских БПЛА.
МИД Бахрейна решительно осудил произошедшее и возложил на Тегеран ответственность за действия, которые, по мнению властей королевства, подрывают усилия по достижению мира и стабильности в регионе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре