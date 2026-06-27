Почему Израиль не верит в сделку США с Ираном?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о последней ситуации на Ближнем Востоке.

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Соглашения на Ближнем Востоке редко умирают от одного удара. Чаще они начинают трещать уже в момент рождения - от недоверия, скрытых оговорок и несовпадения карт, по которым разные столицы читают одну и ту же реальность. Именно это произошло с меморандумом о взаимопонимании между США и Ираном.

Для Вашингтона он стал дипломатической передышкой после изматывающей войны: шансом открыть Ормузский пролив, сбить давление на рынки, вернуть разговор о ядерной программе в переговорный зал и продать американскому избирателю формулу, согласно которой президент США Дональд Трамп остановил войну, не втянув страну в новую бесконечную ближневосточную кампанию.

Для Тегерана меморандум стал формулой выживания. Иран сохранил власть, региональную архитектуру, ракетную программу, прокси-сети и получил то, за что боролся годами: санкционное окно, доступ к деньгам, место за столом и признание того, что без него нельзя договариваться о безопасности от Персидского залива до Ливана.

Для Израиля документ стал совсем другим сигналом. В Иерусалиме его прочитали как стратегическое отступление Америки и опасный подарок Ирану.

Израильская реакция оказалась резкой не из-за неприятия дипломатии как таковой. Израиль заключал сделки с врагами, шел на болезненные компромиссы, менял территорию на безопасность, принимал американское давление и переживал дипломатические развороты. Но есть категория соглашений, которые в Израиле воспринимаются как угроза самому принципу национального выживания. Меморандум с Ираном попал именно в эту категорию.

Он касается ядерной программы, баллистических ракет, "Хезболлы", ХАМАС, хуситов, Ливана, Ормузского пролива, санкций, денег, статуса США и всей психологической конструкции израильской безопасности после 7 октября.

Израиль смотрит на этот документ и видит прежде всего то, чего в нем нет.

Главный кошмар Израиля: Иран получил паузу, но избежал поражения

В четверг начался 60-дневный отсчет для переговоров о будущем иранской ядерной программы и других критических вопросов. Формально это промежуточный меморандум, а не окончательное соглашение. Именно эта промежуточность стала первой проблемой.

Для Вашингтона 60 дней - окно дипломатии. Для Израиля - окно восстановления Ирана.

США фактически приостановили часть санкционного давления, открыв возможность для операций, связанных с иранской нефтью, нефтепродуктами, перевозками, страхованием, банковским обслуживанием и расчетами. В политическом переводе это означает: Иран получает финансовый кислород. После лет санкций, войны, ударов по инфраструктуре и давления на экономику Тегеран снова может превращать нефть в деньги, деньги - в устойчивость власти, устойчивость - в переговорную жесткость.

Израильские критики сделки видят именно это: Тегеран не был поставлен на колени, его вернули в игру.

Редактор Times of Israel Дэвид Горовиц назвал происходящее "катастрофической капитуляцией". Бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля Чак Фрейлих охарактеризовал меморандум как "иранскую победу над США и Израилем". Бывший советник по национальной безопасности Яаков Амидрор сказал еще жестче: это плохое соглашение, в котором американцы платят наличными, а получают в лучшем случае письмо о намерениях.

Эти оценки важны не только как эмоции. Они показывают глубинный страх израильского истеблишмента: Иран пережил войну, сохранил власть, удержал базовые инструменты силы и теперь получил дипломатический коридор для восстановления.

В израильской стратегической культуре это воспринимается как провал логики сдерживания. Сдерживание держится на простой идее: агрессор должен понимать, что цена его действий будет выше выгоды. Израиль считает, что меморандум переворачивает эту формулу. Иран угрожал Ормузскому проливу - и получил переговоры. Сохранил ракетный арсенал - и получил санкционные послабления. Удержал прокси-сети - и получил международное признание своей роли в региональной архитектуре.

Именно поэтому сенатор-республиканец Билл Кэссиди написал, что это "худшая внешнеполитическая ошибка за десятилетия". Его формулировка показательна: ядерные амбиции Ирана остались, а Тегеран усвоил, что угроза Ормузскому проливу работает. Это почти дословно совпадает с израильским диагнозом.

Сделка без ракет: почему Израиль считает меморандум дырявым

Главная израильская претензия начинается с самого очевидного: меморандум не ограничивает иранскую ракетную программу.

Для Израиля иранские ракеты - не приложение к ядерной проблеме, а ее вторая половина. Ядерный материал без средств доставки - опасность одного типа. Ядерный потенциал вместе с баллистическими ракетами, беспилотниками и сетью союзных вооруженных группировок превращается в стратегическую систему.

За последние десятилетия Иран создал крупнейший и наиболее разнообразный ракетный арсенал на Ближнем Востоке. Его логика проста: поскольку традиционная авиация Ирана уступает американской, израильской и арабским авиационным силам, Тегеран опирается на ракеты, беспилотники, асимметрию и насыщение противника дешевыми, многочисленными средствами поражения.

Израиль видел это в виде ударов, тревог, перехватов, разрушений, ночей в убежищах и миллиардных расходов на противоракетную оборону. "Железный купол", "Праща Давида", Arrow и американская поддержка создали уникальный оборонительный щит, но любой щит имеет предел насыщения. Израильская военная мысль исходит из того, что нельзя бесконечно играть только в оборону, если противник сохраняет возможность производить, накапливать и передавать ракеты.

Поэтому отсутствие ракетного блока в соглашении для Израиля - пробоина в корпусе корабля.

Вашингтон пытается представить этот пункт как реализм. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что необходим "паритет", говоря о праве Тегерана на самооборону. Для американской дипломатии это звучит как формула баланса. Для Израиля - как стратегический абсурд.

Израиль не считает иранскую ракетную программу оборонительной. Он видит в ней наступательный инструмент регионального давления на Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, американские базы, морские пути, энергетические маршруты и политическую волю западных столиц.

Здесь проходит фундаментальное расхождение между Вашингтоном и Иерусалимом. США видят в Иране государство, с которым можно обсуждать правила поведения. Израиль видит режим, использующий переговоры как паузу между этапами давления.

Прокси-империя Тегерана и ливанская ловушка

Вторая израильская претензия еще серьезнее: соглашение не демонтирует сеть иранских прокси-группировок.

Для внешнего наблюдателя это разные фронты: Газа, Ливан, Йемен, Сирия, Ирак. Для Израиля это один театр. Его называют "осью сопротивления", "иранским кольцом огня", сетью передовых позиций Тегерана. Смысл один: Иран давно научился воевать с Израилем не только собственными руками.

ХАМАС в Газе, "Хезболла" в Ливане, хуситы в Йемене, шиитские формирования в Ираке, инфраструктура в Сирии - все это элементы давления, позволяющие Тегерану распределять риски. Когда удар идет из Ливана, Иран формально не воюет. Когда ракеты летят из Йемена, Тегеран может отрицать прямое участие. Когда атаки происходят через палестинские группировки, Иран получает стратегический эффект без полной ответственности государства.

После 7 октября эта тема стала для Израиля не просто военной, а экзистенциальной. Любое соглашение, которое обходит прокси-сети Ирана, в Израиле воспринимается как документ, лечащий температуру и игнорирующий болезнь.

Особенно болезненно это звучит в ливанском контексте. Меморандум включает прекращение огня в Ливане, хотя Израиль не является стороной соглашения. С точки зрения Вашингтона, это попытка расширить деэскалацию на весь регион. С точки зрения Израиля, это дипломатическое принуждение: США и Иран обсуждают режим безопасности на северной границе Израиля без полноценного израильского контроля над процессом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже дал понять, что Израиль не намерен автоматически принимать такую конструкцию. Он предупредил: "Борьба еще не окончена, впереди нас ждут новые вызовы". При этом он подчеркнул необходимость твердо защищать интересы безопасности Израиля, включая присутствие израильских сил на юге Ливана.

Южный Ливан для Израиля - не абстрактная территория. Это память о войнах 1982 и 2006 годов, о выводе 2000 года, о росте "Хезболлы", о десятках тысяч ракет у границы, о населенных пунктах севера Израиля, которые живут под угрозой эвакуации и обстрелов.

Когда Израиль слышит формулу "прекращение огня в Ливане", он задает военные вопросы: кто разоружит "Хезболлу"? Кто гарантирует, что ее инфраструктура не вернется к границе? Кто проверит туннели, склады, пусковые установки и наблюдательные пункты? Что будет, если ответом снова окажется тишина?

Ливанский пункт соглашения стал одним из самых раздражающих. Израиль хочет тишины на севере, но тишина без демонтажа угрозы в израильском понимании означает отсрочку следующей войны. После вывода из Южного Ливана в 2000 году многие считали, что исчез главный повод для конфликта. Но "Хезболла" не исчезла. Она превратилась из партизанской структуры в военно-политическую армию внутри ливанского государства. После войны 2006 года резолюции, международные гарантии и миротворцы должны были ограничить ее вооружение южнее реки Литани. В израильской оценке эта система не сработала так, как должна была.

Поэтому нынешний меморандум воспринимается в Иерусалиме как повторение старой ошибки: международные гарантии звучат убедительно, пока на земле не появляются ракеты.

Деньги для Ирана: почему $300 миллиардов звучат в Израиле как счет будущей войны

Одним из самых токсичных элементов сделки стал вопрос денег. В тексте, который вызвал критику, говорится о санкционных послаблениях, доступе к замороженным активам, помощи на восстановление и фонде экономического развития в размере $300 миллиардов.

Администрация Трампа пытается смягчить этот пункт. Джей Ди Вэнс заявил, что финансирование будет доступно только при выполнении условий сделки. Его формула звучала жестко: "Слова не имеют значения. Мы говорим о проверке".

В Израиле к таким гарантиям относятся с холодным скепсисом. Там хорошо помнят споры вокруг ядерной сделки 2015 года. Тогда сторонники Совместного всеобъемлющего плана действий утверждали, что снятие санкций будет привязано к контролю, Иран станет более рациональным, а экономическая интеграция ослабит радикальные крылья власти. Израильская критика была другой: деньги, высвобожденные из-под санкций, укрепляют государство, которое финансирует врагов Израиля.

В этом споре важна не только сумма. Важна логика.

Если Иран получает сотни миллиардов долларов даже через фонды, ограничения и наблюдение, это меняет его устойчивость. Власть сможет платить силовикам, субсидировать население, восстанавливать инфраструктуру, финансировать союзников, развивать производство дронов и ракет, покупать время. Даже если часть денег формально пойдет на восстановление, эффект будет системным: освобождаются другие ресурсы.

Деньги редко имеют маркировку, когда попадают в стратегический организм государства. Один доллар на восстановление электростанции может высвободить другой доллар для Корпуса стражей исламской революции. Один контракт на продовольствие может снизить внутреннее давление и дать власти больше пространства для внешней политики. Одна санкционная пауза может вернуть Ирану уверенность, что он выдержал удар и добился уступок.

Поэтому в Израиле финансовый блок меморандума читается как предоплата будущей угрозы.

Историческая память Израиля: от Осирака до Ирана

Чтобы понять израильскую реакцию, надо выйти за пределы текущей новости. Израильское неприятие соглашения с Ираном встроено в целую стратегическую традицию.

В 1981 году Израиль нанес удар по иракскому ядерному реактору Осирак. Тогда премьер-министр Менахем Бегин сформулировал принцип, который позже назвали доктриной Бегина: Израиль не позволит враждебному государству региона получить оружие массового уничтожения. Этот принцип пережил десятилетия. Он проявился в ударе по сирийскому ядерному объекту в 2007 году. Он же лежал в основе израильской политики по Ирану.

Смысл доктрины прост и беспощаден: маленькое государство, окруженное врагами, не может позволить себе роскошь ждать, пока угроза станет необратимой. Когда противник уже получил ядерное оружие, превентивная война превращается в ядерный риск. Значит, действовать надо раньше.

Иран стал для этой доктрины самым сложным испытанием. Иракский реактор был точкой. Сирийский объект был точкой. Иранская программа - сеть. Объекты разбросаны, защищены, дублированы, спрятаны под землей, связаны с научной базой, промышленностью, кадрами, центрифугами, ураном, логистикой и политической волей. Удар может задержать программу, но знание уничтожить гораздо сложнее.

Именно поэтому Израиль так болезненно реагирует на переговоры, которые оставляют Ирану инфраструктуру, время и право на дальнейший торг. В израильской логике дипломатия допустима только тогда, когда она закрепляет стратегическое поражение иранской ядерной опции. Если же дипломатия закрепляет выживание Ирана как пороговой державы, проблема замораживается до следующего кризиса.

Отсюда и постоянная израильская критика прежних соглашений. В 2015 году Нетаньяху выступал против ядерной сделки с Ираном, предупреждая, что она лишь откладывает угрозу. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из той сделки, и Израиль воспринял это как победу своей аргументации. Теперь тот же Трамп идет на новый меморандум с Тегераном, а израильская система испытывает чувство стратегического предательства ожиданий.

Нетаньяху между благодарностью и сопротивлением

Положение Нетаньяху особенно сложное. Он не может позволить себе открытый разрыв с Вашингтоном. США остаются главным военным, дипломатическим и технологическим союзником Израиля. Американская помощь, боеприпасы, противоракетная оборона, дипломатическое прикрытие, вето, разведывательное взаимодействие - все это не заменяется никакими альтернативами.

Но Нетаньяху также не может позволить себе роль человека, который согласился на сделку, угрожающую безопасности Израиля.

Поэтому его риторика построена на тонком балансе. С одной стороны, он выражает глубокую признательность США за партнерство. С другой - говорит о необходимости решительно отстаивать израильские интересы безопасности. Это язык союзника, который уже готовится к спору с союзником.

Вэнс, судя по его резкой реакции, понял это именно так. Его фраза о том, что если бы он был членом израильского кабинета, то не стал бы атаковать "единственного сильного союзника", который вообще остался у Израиля, была предупреждением.

Американская администрация дала Израилю понять: критика сделки может иметь цену. Вашингтон больше не хочет, чтобы израильский кабинет публично диктовал границы американской политики по Ирану.

Для Израиля это опасный сигнал. Не потому, что США перестали быть союзником. В американской политике усиливается идея, что интересы США и Израиля не всегда совпадают. После десятилетий почти автоматической связки это звучит для Иерусалима как тектонический сдвиг.

Внутри Израиля сделка воспринимается еще и как удар по Нетаньяху лично. Он десятилетиями строил свою политическую биографию вокруг одного тезиса: только он способен убедить мир в иранской угрозе. Он выступал в ООН с рисунками бомбы, спорил с американскими президентами, обращался к Конгрессу США, поддерживал жесткую линию против Тегерана и представлял себя человеком, который видит опасность раньше других.

Теперь его главный союзник подписывает меморандум, который многие в Израиле считают уступкой Ирану. Если Нетаньяху слишком жестко атакует сделку, он рискует отношениями с Трампом. Если слишком мягко ее принимает, он рискует собственным образом защитника Израиля. Поэтому он выбирает промежуточную линию: благодарность США плюс отказ связывать руки Израиля.

Но эта линия нестабильна. Если через 60 дней Иран получит новые уступки, израильская критика усилится. Если "Хезболла" сохранит позиции, правые союзники Нетаньяху потребуют действий. Если США начнут давить на Израиль по Ливану, кризис может стать открытым. Если Иран нарушит условия, Нетаньяху скажет: мы предупреждали.

Вашингтон устал от войны, Израиль боится мира на чужих условиях

Главное расхождение между США и Израилем сегодня лежит не в фактах, а в горизонте страха.

Америка боится новой большой войны. Израиль боится плохого мира.

Для администрации Трампа война с Ираном стала дорогой, рискованной и политически неоднозначной. Даже если США и Израиль нанесли серьезный ущерб иранской военной инфраструктуре, ключевые вопросы остались открытыми: ядерный потенциал, ракеты, беспилотники, прокси-сети и устойчивость власти.

Продолжение войны грозило новыми ударами по базам США, нефтяным шоком, блокадой Ормуза, кризисом в Конгрессе и усталостью общества. В этой логике сделка рациональна: остановить кровотечение, закрепить паузу, проверить Иран, вернуть инспекторов, открыть пролив, снизить цены, сохранить возможность удара в случае нарушения.

Но Израиль считает, что Вашингтон путает паузу с решением. Для Иерусалима проблема не в завершении войны. Проблема в том, что она завершилась без ясного стратегического результата.

Сенатор-демократ Крис Мерфи сформулировал это с другой стороны, но почти в израильском духе: США воевали с Ираном 100 дней, а в итоге у Ирана по-прежнему есть ядерная программа, ракеты, беспилотники и поддержка терроризма. Его слова важны потому, что критика сделки идет не только от произраильских республиканцев. Часть американского истеблишмента тоже видит несоответствие между ценой войны и содержанием меморандума.

Однако есть и другая Америка. Сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил, что президент США Трамп выбрал путь к прочному миру, а не очередную вечную войну. Эта фраза раскрывает политическую привлекательность сделки внутри США. Американскому избирателю можно сказать: мы остановили войну, защитили Америку и снизили расходы дома.

Израильскому избирателю такую формулу продать невозможно. Он спросит не о цене бензина в США, а о том, сколько ракет останется у "Хезболлы", где будет уран, кто проверит туннели и что произойдет через 60 дней.

Израильский страх перед бумажными гарантиями

Некоторые израильские комментаторы сравнили меморандум с "дипломатическим 7 октября". Формула жесткая и спорная, но она объясняет эмоциональную глубину реакции.

7 октября для Израиля стало не только трагедией, но и крахом уверенности. Государство, которое десятилетиями строило культ разведки, армии, технологического превосходства и превентивного контроля, столкнулось с провалом предупреждения, обороны и политического самодовольства. После этого израильское общество стало гораздо менее терпимым к словам "гарантии", "механизм", "наблюдение", "международный контроль".

Когда Вашингтон говорит, что Иран получит деньги только при проверке, Израиль слышит: снова бумага вместо реальности. Когда США говорят о деэскалационном механизме в Ливане, Израиль слышит: снова посредники вместо разоружения. Когда Вэнс говорит о паритете, Израиль слышит: снова моральное уравнивание государства, защищающего своих граждан, и власть, которая вооружает его врагов.

Проверка сама по себе не снимает израильских опасений. Можно проверить доступ инспекторов к объекту. Гораздо сложнее проверить скрытые запасы, параллельные цепочки, военные исследования, производство ракет, передачу технологий прокси-группировкам, финансовые потоки через третьи страны, роль Корпуса стражей исламской революции, секретные склады и решения, которые принимаются внутри силового ядра власти.

Израильский опыт подсказывает: контроль работает только тогда, когда нарушение сразу влечет цену. Если нарушение ведет к очередным переговорам, контроль становится декорацией.

В этом смысле 60-дневный срок воспринимается не как гарантия, а как риск. Через два месяца стороны могут заявить о прогрессе и продлить процесс. Потом создать технические комитеты. Потом спорить о последовательности: сначала санкции или сначала инспекции. Потом обсуждать формулировки. Так дипломатия превращается в механизм покупки времени.

Иран в этом жанре силен. Его внешняя политика после революции 1979 года редко строилась на быстрых победах. Она строилась на терпении, сети союзников, идеологической мобилизации, неформальных каналах, отрицании прямой ответственности и способности переживать санкции. Тегеран часто уступает тактически, чтобы сохранить стратегическое ядро.

С точки зрения Израиля, нынешний меморандум идеально вписывается в эту модель. Иран соглашается на переговоры, допускает разговор об инспекциях, дает внешнему миру надежду на стабилизацию, но сохраняет главные активы: ракеты, прокси, ядерные знания и региональное влияние.

Более того, Иран получает важный политический приз: его роль в Ливане фактически признается предметом американо-иранского торга. Если о прекращении огня на ливанском фронте говорят США и Иран, Тегеран выступает уже не только как проблема, но и как посредник в решении проблемы, которую сам десятилетиями создавал.

Для Израиля это особенно опасно. Признание роли Ирана в региональном урегулировании может со временем превратить его из изоляционного объекта в неизбежного участника архитектуры безопасности. Враг становится совладельцем ключей.

Американская дилемма: Трамп против собственной коалиции

Сделка с Ираном взорвала не только израильскую политику. Она расколола и американский лагерь поддержки Трампа.

Часть республиканцев видит в меморандуме отступление от жесткой линии. Для них Иран - не партнер по стабилизации, а главный спонсор антиамериканского насилия на Ближнем Востоке. Они не понимают, как после войны, угроз, ударов и заявлений о силе можно подписывать документ, который оставляет Ирану столько пространства.

Другая часть республиканцев поддерживает президента именно потому, что он обещал не втягивать США в вечные войны. Для них сделка - прагматизм. Америка, по этой логике, должна защищать свои интересы, а не бесконечно воевать за чужие максималистские цели.

Здесь возникает тяжелый вопрос для Израиля: что делать, если новая американская правая политика уже не совпадает автоматически с израильской правой политикой? В течение многих лет казалось, что консервативная Америка и израильский правый лагерь говорят почти одним языком. Иран - враг. Давление - правильно. Сделки - опасны. Сила - лучший аргумент.

Теперь картина сложнее. В американском правом лагере усилился изоляционистский и антиинтервенционистский импульс. Он может поддерживать Израиль эмоционально, но не обязательно готов оплачивать любую региональную эскалацию. Вэнс выразил именно эту новую жесткость: Израиль должен помнить, кто его союзник, но союзник не обязан принимать все израильские требования.

Для Иерусалима это неприятное пробуждение. Америка остается незаменимой, но уже не всегда предсказуемой.

Почему сделка может провалиться

У меморандума есть несколько слабых мест.

Первое - асимметрия ожиданий. США хотят финального соглашения за 60 дней. Иран хочет санкционного облегчения и сохранения стратегических активов. Израиль хочет свободы действий и демонтажа угроз. Эти цели плохо совместимы.

Второе - ливанский узел. Нельзя стабилизировать север Израиля, не решив вопрос "Хезболлы". Нельзя решить вопрос "Хезболлы", не затронув Иран. Нельзя жестко затронуть Иран, если сам Иран стал партнером по соглашению. Это замкнутый круг.

Третье - ракетная программа. Если она останется за пределами документа, Израиль будет считать сделку неполной. Если ее включить, Иран может выйти из процесса. Вашингтон пытается отложить проблему, но отложенная проблема не исчезает.

Четвертое - деньги. Любое значительное финансовое облегчение для Ирана будет вызывать подозрение, что власть восстановит не только дороги и электростанции, но и свою региональную машину влияния.

Пятое - внутренняя политика. В США сделку атакуют с обеих сторон. В Израиле ее не принимают значимые части политического и экспертного класса. В Иране жесткие силы тоже могут использовать переговоры как доказательство того, что давление сработало.

Такие соглашения могут жить только при высоком уровне доверия. Здесь доверия почти нет.

Что Израиль будет делать дальше

Израиль, вероятнее всего, не станет немедленно разрывать отношения с Вашингтоном или открыто саботировать меморандум. Он выберет более сложную стратегию.

Во-первых, Иерусалим будет требовать от США письменных гарантий по свободе действий против непосредственных угроз, особенно в Ливане и Сирии.

Во-вторых, Израиль усилит разведывательный контроль за иранской ядерной инфраструктурой, перемещением урана, работой центрифуг и восстановлением объектов.

В-третьих, израильская дипломатия будет работать с Конгрессом, особенно с республиканцами и произраильскими демократами, чтобы ограничить масштаб уступок Ирану.

В-четвертых, Израиль будет публично и непублично подчеркивать: он не является стороной американо-иранской сделки и не считает себя связанным пунктами, которые угрожают его безопасности.

В-пятых, возможны точечные операции против прокси-инфраструктуры, если Израиль решит, что Иран или "Хезболла" используют паузу для восстановления сил.

Именно здесь заложен риск новой эскалации. Если США будут считать такие действия подрывом дипломатии, а Израиль - необходимой самообороной, союзники окажутся в конфликте не из-за цели, а из-за метода.

Сделка как зеркало нового Ближнего Востока

Самое важное в этой истории - не сам меморандум. Важнее то, что он показал.

США больше не готовы безоговорочно идти за израильской максималистской линией по Ирану.

Иран, даже после ударов и войны, сохраняет способность торговаться с позиции значимости.

Ормузский пролив остается оружием, способным менять решения сверхдержав.

Ливан больше не является только ливанским вопросом и стал частью американо-иранского торга.

Израиль после 7 октября живет в состоянии стратегической нетерпимости к неопределенности.

И, наконец, прежняя формула "Америка воюет дипломатически, Израиль оставляет за собой военный выбор" становится все труднее.

Вашингтон хочет закрыть войну. Иерусалим хочет закрыть угрозу. Это разные задачи.

Финал без финала

Меморандум с Ираном еще не стал миром, но уже стал кризисом доверия. Он не решил ядерную проблему, но изменил дипломатическую атмосферу. Он не разоружил "Хезболлу", но включил Ливан в большой торг. Он не ликвидировал иранские ракеты, но дал Тегерану время. Он не разорвал американо-израильский союз, но впервые за долгое время так открыто обнажил его нерв.

Израильское неприятие сделки объясняется холодным расчетом страны, которая считает, что плохая сделка с Ираном не предотвращает войну, а переносит ее на более опасный момент.

Для США 60 дней - дипломатический шанс.

Для Ирана 60 дней - стратегическая передышка.

Для Израиля 60 дней - обратный отсчет.

Именно поэтому в Иерусалиме не аплодируют. Там слушают тишину перед следующей сиреной.