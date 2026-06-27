Тяжелое ДТП в Товузе

В Товузе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Яныглы Товузского района.

Согласно информации, в результате опрокидывания автомобиля марки "ВАЗ-2106" Насими Рагимов скончался на месте происшествия. Еще один человек госпитализирован с различными травмами.

По факту ведется расследование.