https://news.day.az/society/1844499.html Тяжелое ДТП в Товузе - есть погибший В Товузе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Яныглы Товузского района. Согласно информации, в результате опрокидывания автомобиля марки "ВАЗ-2106" Насими Рагимов скончался на месте происшествия. Еще один человек госпитализирован с различными травмами.
Тяжелое ДТП в Товузе - есть погибший
В Товузе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Яныглы Товузского района.
Согласно информации, в результате опрокидывания автомобиля марки "ВАЗ-2106" Насими Рагимов скончался на месте происшествия. Еще один человек госпитализирован с различными травмами.
По факту ведется расследование.
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