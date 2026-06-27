Израиль не собирается уходить из Ливана

Израиль не станет выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана до тех пор, пока не будет разоружены военные отряды шиитской организации "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац, комментируя заключение соглашения между Израилем и Ливаном.

"Рамочное соглашение между Государством Израиль и Ливаном - историческое событие и важное политическое достижение в сфере безопасности для Государства Израиль. Важный принцип, установленный в соглашении, заключается в том, что не будет передислокации израильских войск на юге Ливана, не будет вывода войск, пока "Хезболлах" не будет разоружена на всей территории Ливана и не будет гарантирована безопасность жителей севера Израиля", - сказал Кац в ходе видеообращения, которое распространила его пресс-служба. "Израиль не вывел войска из Ливана и сохраняет зону безопасности на юге Ливана, включая хребет Бофор, кроме того, <...> Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохраняет свободу действий для предотвращения нападений на солдат и населенные пункты на севере Израиля", - добавил Кац, отметив, что вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху "поручили ЦАХАЛ подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности [на юге Ливана]" и "проводить соответствующие операции для защиты солдат ЦАХАЛ и предотвращения угроз в отношении населенных пунктов израильского севера".

По мнению министра обороны еврейского государства, "соглашение также представляет собой стратегический удар по Ирану", который "пытался заставить Израиль вывести войска из Ливана". "Будущее Ливана больше не будет диктоваться Ираном и "Хезболлах", при этом, "если Иран попытается атаковать Израиль, чтобы помешать выполнению соглашения, тот будет действовать против него с большой силой", продолжил Кац.

26 июня госсекретарь США Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером и Надой Хаммаде-Муаввад объявил о рамочном соглашении, достигнутом сторонами после пяти раундов переговоров. В соответствии с ним израильские войска передадут на начальном этапе под контроль ливанской армии две зоны к югу и северу от реки Литани.

Постепенно ливанские вооруженные силы восстановят "эффективный суверенный контроль над всей территорией". Будут разоружены неправительственные формирования и ликвидирована их военная инфраструктура, что создаст условия в будущем для полного вывода израильских войск.