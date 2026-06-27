Трамп может отказаться от договоренностей с Путиным
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на возможность пересмотра договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже с российской стороной.
Речь идет о пунктах, предусматривающих закрепление контроля России над Донбассом, пишет портал Axios, передает Day.Az.
"Трамп ясно дал понять, что готов отойти от тех условий, которые были согласованы на Аляске. В рамках этих условий американская сторона признала требование Москвы о сохранении ее влияния на Донбасс в любом финальном мирном плане",- говорится в материале.
Один из анонимных собеседников администрации, опрошенный Axios, отметил: с одной стороны, Трамп публично говорит о необходимости усиления давления на Россию, однако, по мнению других мировых лидеров, его намерениям не хватает реальной убежденности. Они сомневаются, что за словами последуют конкретные действия.
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