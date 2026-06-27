https://news.day.az/world/1844508.html Бишкек накрыла песчаная бура - ВИДЕО В столице Кыргызстана Бишкеке наблюдались сильный ветер и песчаная буря. Как передает Day.Az, жители города публикуют кадры, на которых видно, как улицы накрывает пылевая завеса. Ранее МЧС предупреждало, что в Бишкеке и Чуйской области ожидаются грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Бишкек накрыла песчаная бура - ВИДЕО
В столице Кыргызстана Бишкеке наблюдались сильный ветер и песчаная буря.
Как передает Day.Az, жители города публикуют кадры, на которых видно, как улицы накрывает пылевая завеса.
Ранее МЧС предупреждало, что в Бишкеке и Чуйской области ожидаются грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
По данным местных СМИ, из-за непогоды жители также сообщали о перебоях со светом.
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