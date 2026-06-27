Бишкек накрыла песчаная бура

В столице Кыргызстана Бишкеке наблюдались сильный ветер и песчаная буря.

Как передает Day.Az, жители города публикуют кадры, на которых видно, как улицы накрывает пылевая завеса.

Ранее МЧС предупреждало, что в Бишкеке и Чуйской области ожидаются грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

По данным местных СМИ, из-за непогоды жители также сообщали о перебоях со светом.