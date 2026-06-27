UFC Fight Night в Баку: Яхьяев одолел оппонента уже на 8-й секунде - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
19:22
На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана завершился шестой поединок предварительного карда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в октагоне сошлись представитель Турции Абдул-Рахман Яхьяев и американец Джулиус Уокер.
Победу в уже на 8-й секунде одолел турецкий боец. Повалив оппонента, он принялся наносить серию ударов в голову, из-за чего рефери был вынужден остановить бой.
19:05
На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана завершился пятый поединок предварительного карда.
В октагоне сошлись россиянин Андрей Пуляев и боец из Узбекистана Нурсултон Рузибоев.
Победу в первом раунде удушающим приемом одержал Рузибоев.
18:50
На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана завершился четвертый поединок предварительного карда.
В октагоне, установленном на Национальной гимнастической арене, сошлись представитель Австралии Каан Офли и колумбийский боец Хавьер Рейес.
Победу в первом раунде удушающим приемом одержал Офли.
18:28
На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана завершился третий поединок предварительного карда.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в октагоне, установленном на Национальной гимнастической арене, сошлись представитель Украины Даниил Донченко и шведский боец Теодор Бергген.
Поединок завершился победой украинского мастера смешанных единоборств.
18:10
На турнире UFC Fight Night Baku, который проходит в Баку, завершился очередной поединок предварительного карда (прелимов).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на шоу, организованном на Национальной гимнастической арене, в октагоне сошлись представитель Казахстана Бекзат Алмахан и бразилец Жан Мацумото.
Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы и завершился победой Мацумото. Бразильский боец был признан победителем единогласным решением судей.
Бои в рамках бакинского турнира UFC продолжаются. Главные события вечера еще впереди - сегодня на домашней арене свои поединки проведут представители Азербайджана: Фарман Гасанов, Назим Садыхов, Рафаэль Физиев.
17:38
В Баку завершился первый бой предварительного карда турнира UFC Fight Night Baku по смешанным единоборствам.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вечер проходит на Национальной гимнастической арене.
В стартовом поединке турнира представитель Азербайджана Таир Абдуллаев победил бразильца Джефферсон Насименто.
Отметим, что сегодня в октагон также выйдут другие представители Азербайджана: Назим Садыхов, Фарман Гасанов и Рафаэль Физиев.
17:09
В Баку стартовали бои турнира UFC Fight Night Baku по смешанным единоборствам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, вечер проходит на Национальной гимнастической арене.
В предварительном карде уже начался первый поединок.
В стартовом бою представитель Азербайджана Таир Абдуллаев встречается с бразильцем Джефферсоном Насименто.
Основной кард начнется в 20:00.
В главном бою вечера азербайджанский боец Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.
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