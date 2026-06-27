Таир Абдуллаев поделился впечатлениями о победе на UFC Fight Night

Азербайджанский боец Таир Абдуллаев прокомментировал свою победу на турнире UFC Fight Night Baku и рассказал о плане на поединок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом дебютант UFC заявил на пресс-конференции после боя.

"Я ожидал, что он будет бить по моей левой ноге, и мне хотелось воспользоваться этим, чтобы провести контратаку. Просто все произошло немного быстрее, чем я рассчитывал, поэтому не удалось реализовать задуманное именно так, как планировалось", - сказал Абдуллаев.

По словам азербайджанского бойца, выступление в Баку стало для него особым моментом.

"Я был максимально собран и мотивирован, потому что выступал перед своими болельщиками. Я не мог позволить себе проиграть у себя дома. Поддержка родных трибун придала мне дополнительные силы", - отметил он.

Абдуллаев также ответил на вопрос о следующем возможном сопернике.

"Сейчас у меня нет конкретного соперника на примете. Когда UFC предложит следующий бой и официально объявит имя оппонента, тогда и будем думать о подготовке именно к нему", - заявил спортсмен.

Говоря о плане на бой, он подчеркнул, что команда заранее готовилась к осторожной тактике соперника.

"Мы предполагали, что мой сегодняшний соперник будет уходить от открытого боя, и именно к этому готовились. Наш план полностью оправдался", - сказал Абдуллаев.

По его словам, в ходе поединка ему приходилось заставлять соперника активнее идти вперед.

"Вместо того чтобы просто преследовать его, мне приходилось постоянно подгонять его, провоцировать, заставлять вступить в размен. Я пытался вывести его в центр октагона, чтобы он встретился со мной лицом к лицу и дрался, но он этого не хотел. Я даже говорил ему: "Не веди себя, как девочка, дерись по-мужски", но это не помогло", - отметил боец.

Комментируя остановку боя, Абдуллаев заявил, что рефери действовал правильно.

"Если внимательно пересмотреть эпизод, можно увидеть момент, когда он фактически потерял сознание. Поэтому рефери вмешался вовремя и принял правильное решение", - сказал он.

Азербайджанский боец добавил, что готов к повторной встрече в октагоне.

"Если мой соперник считает иначе, мы можем снова выйти в октагон и продолжить выяснять отношения. Я всегда готов", - заявил Абдуллаев.