NASA запустит миссию по спасению своего старейшего телескопа

NASA готовится провести операцию по подъему на более высокую орбиту своего старейшего космического телескопа Swift. Запуск миссии Swift Boost намечен на 30 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Старт состоится с атолла Кваджалейн на территории Республики Маршалловы Острова в южной части Тихого океана не ранее 6:23 по восточному времени США (14:23 по Баку).

Ракета Pegasus XL выведет на орбиту роботизированный спутник LINK, разработанный компанией Katalyst Space. После сближения с телескопом аппарат должен захватить его с помощью манипуляторов и в течение нескольких месяцев постепенно перевести Swift на более высокую орбиту, чтобы предотвратить его сход в плотные слои атмосферы.

Генеральный директор Katalyst Гонхи Ли отметил, что развитие технологий обслуживания спутников на орбите имеет ключевое значение для долгосрочного освоения космоса. По его словам, в будущем необходимо уметь ремонтировать, перемещать, заправлять и модернизировать космические аппараты уже после их запуска.

Спутник LINK весит около 400 килограммов и имеет высоту примерно 1,5 метра. Он оснащен тремя ионными двигателями, тремя роботизированными манипуляторами и солнечными батареями общей длиной шесть метров.

Телескоп Swift был запущен 22 года назад, однако в последние годы его орбита начала снижаться из-за возросшей солнечной активности. Чтобы замедлить этот процесс, специалисты Пенсильванского университета сократили энергопотребление аппарата, изменив положение его солнечных панелей. По их оценкам, это позволит сохранить телескоп на безопасной орбите до осени.