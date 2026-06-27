Microsoft третий раз за год подняла цены на Xbox

Microsoft вновь повысила цены на игровые консоли Xbox.

Как передает Day.Az со ссылкой на GSMArena, это уже третье подорожание устройств за последний год. Ранее компания пересматривала стоимость консолей в мае и октябре 2025 года.

На этот раз цена Xbox Series S с накопителем на 512 ГБ выросла на $100 - до $499, а версия с 1 ТБ памяти подорожала на $150 - до $599. Стоимость Xbox Series X Digital с накопителем на 1 ТБ увеличилась с $599 до $749, а стандартной Xbox Series X с 1 ТБ памяти - с $649 до $799.

Кроме того, Microsoft прекращает выпуск версии Xbox Series X с накопителем объемом 2 ТБ.

В компании объяснили очередное повышение цен продолжающимся ростом стоимости памяти и накопителей. По данным GSMArena, одной из причин подорожания компонентов стал высокий спрос со стороны дата-центров, используемых для развития технологий искусственного интеллекта, в которые Microsoft активно инвестирует.

При этом издание отмечает, что даже после очередного повышения цен Xbox остается дешевле Steam Machine и по-прежнему поставляется в комплекте с игровым контроллером.