В Перу открыли выставку к 30-летию дипотношений с Азербайджаном

В столице Перу Лиме состоялась торжественная церемония открытия выставки, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Перу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное в Министерстве иностранных дел Перу, отразило путь развития политического, дипломатического, культурного и гуманитарного сотрудничества, сформировавшегося между двумя странами на протяжении трех десятилетий.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, организованного совместно Министерством иностранных дел Перу и дипломатическим представительством Азербайджана в Перу, посол Азербайджана в Мексиканских Соединенных Штатах и одновременно аккредитованный в Перу Сеймур Фаталиев напомнил, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Перу были установлены 25 июня 1996 года. Он отметил, что за прошедшие 30 лет между странами устойчиво развивались политический диалог, межпарламентское сотрудничество, взаимная поддержка в рамках международных организаций, а также связи в сферах культуры и образования.

Было подчеркнуто, что проведение в 2025 году первых политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Перу стало началом нового этапа в двусторонних отношениях. Взаимные официальные визиты, межпарламентские контакты и культурно-гуманитарное сотрудничество внесли важный вклад в дальнейшее укрепление дружественных отношений между странами.

Было отмечено, что открывшаяся выставка не только демонстрирует дипломатическую летопись последних 30 лет, но и является символом надежного партнерства и перспектив будущего сотрудничества, сформировавшихся между Азербайджаном и Перу.

Заместитель министра иностранных дел Перу, посол Эрик Андерсон высоко оценил дружественные отношения, сформировавшиеся между двумя странами за последние тридцать лет, и выразил уверенность в том, что политический диалог, экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество в последующие годы расширятся еще больше.

В рамках церемонии общественности также были представлены подготовленные по случаю 30-летия дипломатических отношений совместная юбилейная почтовая открытка, почтовый конверт и специальный почтовый штемпель. Представитель Почтовой службы Перу Хорхе Санта Крус Монтеро отметил, что эта филателистическая продукция отражает символ дружбы, взаимного уважения и сотрудничества между Азербайджаном и Перу.

В дизайне юбилейной почтовой открытки и конверта изображены завораживающее озеро Гёйгёль и всемирно известное перуанское Титикака. Эти изображения символизируют богатую природу, национальное наследие и культурные ценности обеих стран.

На почтовом же штемпеле запечатлены архитектурные жемчужины Азербайджана - Девичья башня и Пламенные башни, а также один из исторических символов Перу - Мачу-Пикчу. Этот дизайн несет в себе символическое послание, объединяющее две географически удаленные страны вокруг таких общих ценностей, как дружба, взаимное уважение и сотрудничество.

В рамках мероприятия также состоялась церемония официального гашения юбилейного почтового конверта. В церемонии приняли участие посол Сеймур Фаталиев, заместитель министра иностранных дел Перу Эрик Андерсон и представители Почтовой службы Перу.

После официальной части гости ознакомились с выставкой, отражающей 30-летнюю историю азербайджано-перуанских отношений. В экспозиции были продемонстрированы фотографии, архивные документы и различные материалы, отражающие развитие двусторонних связей с 1996 года по сегодняшний день. На выставке были широко представлены взаимные визиты на высоком уровне, дипломатические встречи, первые политические консультации между министерствами иностранных дел, сотрудничество в рамках международных организаций, а также основные этапы культурных, академических и гуманитарных связей.

Выставка, вызвавшая большой интерес участников, будет открыта для посетителей в течение 15 дней и продолжит демонстрировать богатую историю дружественных отношений между Азербайджаном и Перу.