Пес прославился после матча ЧМ-2026

Пес стал звездой соцсетей после того, как эмоционально отпраздновал гол сборной Эквадора в матче чемпионата мира против Германии.

Как передает Day.Az, запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов в Эквадоре стремительно набрала популярность в интернете.

Команда Эквадора под руководством Себастьяна Беккасесе одержала волевую победу над Германией со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

Победный мяч на 77-й минуте забил Гонсало Плата.

После гола сотрудники магазина начали бурно радоваться успеху своей команды. Неожиданно к празднованию присоединился и пес: услышав крики людей, он с разбега запрыгнул на прилавок, словно разделяя всеобщие эмоции.

Видео быстро стало вирусным и привлекло внимание крупных южноамериканских СМИ.