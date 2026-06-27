Экстремальная жара сорвала конференцию в Лондоне

Экстремальная жара накрыла Европу: в семи странах объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высоких температур.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Independent.

Одним из последствий аномальной жары стала отмена мероприятия в Лондоне, посвященного проблеме экстремальных температур.

Конференция должна была пройти в библиотеке Лондонской школы экономики в рамках Недели борьбы с изменением климата. Однако после того, как синоптики объявили "красный" уровень погодной опасности, организаторы приняли решение отказаться от ее проведения.

По их словам, здание университета, как и большинство зданий в британской столице, не оснащено системами кондиционирования, поэтому проведение мероприятия в условиях сильной жары сочли небезопасным.