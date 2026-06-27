Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили двустороннее сотрудничество

27 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, повестка стратегического сотрудничества между двумя странами, а также взаимодействие и координация в рамках международных и региональных организаций.

Министры подчеркнули, что высокий уровень политического диалога и взаимной поддержки между братскими странами является основой двусторонних отношений, и отметили важность дальнейшего продолжения тесного сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в сфере региональной безопасности, процессов, происходящих в постконфликтный период, а также предпринимаемых шагов по обеспечению регионального мира и стабильности.