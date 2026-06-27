Жара привела к разрушению дорог в Германии

Экстремальная жара в Германии привела к повреждениям дорожного покрытия на ряде автобанов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ADAC.

Из-за теплового расширения асфальта и образования разрывов частично перекрыты участки автомагистралей A2, A93, A9, A10 и A7. На трассах A48 и A3 введены ограничения скорости до 60-80 км/ч.

Крупнейший железнодорожный оператор страны Deutsche Bahn объявил о возможности без штрафов вернуть билеты, приобретенные до 23 июня, до 30 июня.

Из-за аномальной жары также отменяются спортивные и культурные мероприятия, в том числе Гамбургский полумарафон, футбольные матчи и фестивали.

В нескольких федеральных землях введены ограничения на забор воды из рек и озер, а также запрет на разведение костров в связи с высоким риском природных пожаров.

Власти рекомендуют автомобилистам контролировать давление в шинах, по возможности оставлять машины в тени и не оставлять в салоне детей и домашних животных.