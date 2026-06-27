В Шекинском районе сель перекрыл дорогу между селами

Ливневые дожди нанесли ущерб инфраструктуре в Шекинском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за селя на реке, протекающей между селами Баш-Гёйнюк и Баш-Шабалыд была затоплена дорога, проходящая через реку. В настоящее время эта дорога закрыта, связь между селом Баш-Шабалыд и городом, а также с близлежащими селами прервана.

Также прервана связь с селом Джунуд. Небольшой мост, ведущий из села Киш Шекинского района к расположенным выше зонам отдыха, также находится на грани разрушения.

В регионе сохраняется нестабильная погода.