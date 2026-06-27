https://news.day.az/society/1844498.html В Шекинском районе сель перекрыл дорогу между селами - ВИДЕО Ливневые дожди нанесли ущерб инфраструктуре в Шекинском районе. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за селя на реке, протекающей между селами Баш-Гёйнюк и Баш-Шабалыд была затоплена дорога, проходящая через реку. В настоящее время эта дорога закрыта, связь между селом Баш-Шабалыд и городом, а также с близлежащими селами прервана.
В Шекинском районе сель перекрыл дорогу между селами - ВИДЕО
Ливневые дожди нанесли ущерб инфраструктуре в Шекинском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за селя на реке, протекающей между селами Баш-Гёйнюк и Баш-Шабалыд была затоплена дорога, проходящая через реку. В настоящее время эта дорога закрыта, связь между селом Баш-Шабалыд и городом, а также с близлежащими селами прервана.
Также прервана связь с селом Джунуд. Небольшой мост, ведущий из села Киш Шекинского района к расположенным выше зонам отдыха, также находится на грани разрушения.
В регионе сохраняется нестабильная погода.
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