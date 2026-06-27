https://news.day.az/sport/1844488.html UFC Fight Night в Баку: первый бой завершился победой азербайджанского бойца - ФОТО - ВИДЕО В Баку завершился первый бой предварительного карда турнира UFC Fight Night Baku по смешанным единоборствам. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вечер проходит на Национальной гимнастической арене. В стартовом поединке турнира представитель Азербайджана Таир Абдуллаев победил бразильца Джефферсон Насименто.
UFC Fight Night в Баку: первый бой завершился победой азербайджанского бойца - ФОТО - ВИДЕО
В Баку завершился первый бой предварительного карда турнира UFC Fight Night Baku по смешанным единоборствам.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вечер проходит на Национальной гимнастической арене.
В стартовом поединке турнира представитель Азербайджана Таир Абдуллаев победил бразильца Джефферсон Насименто.
Отметим, что сегодня в октагон также выйдут другие представители Азербайджана: Назим Садыхов, Фарман Гасанов и Рафаэль Физиев.
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