UFC Fight Night в Баку: первый бой завершился победой азербайджанского бойца

В Баку завершился первый бой предварительного карда турнира UFC Fight Night Baku по смешанным единоборствам.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вечер проходит на Национальной гимнастической арене.

В стартовом поединке турнира представитель Азербайджана Таир Абдуллаев победил бразильца Джефферсон Насименто.

Отметим, что сегодня в октагон также выйдут другие представители Азербайджана: Назим Садыхов, Фарман Гасанов и Рафаэль Физиев.







