https://news.day.az/world/1844494.html В Афганистане произошло сильное землетрясение В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Как передает Day.Az со ссылкой на данные международных сейсмологических служб, подземные толчки были зафиксированы сегодня. По информации Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в районе Джурм. Толчки ощущались в нескольких регионах страны.
В Афганистане произошло сильное землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные международных сейсмологических служб, подземные толчки были зафиксированы сегодня.
По информации Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в районе Джурм. Толчки ощущались в нескольких регионах страны.
На данный момент официальных сведений о погибших, пострадавших или разрушениях не поступало.
Компетентные органы продолжают оценку последствий землетрясения.
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