В Афганистане произошло сильное землетрясение

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные международных сейсмологических служб, подземные толчки были зафиксированы сегодня.

По информации Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в районе Джурм. Толчки ощущались в нескольких регионах страны.

На данный момент официальных сведений о погибших, пострадавших или разрушениях не поступало.

Компетентные органы продолжают оценку последствий землетрясения.