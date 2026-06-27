В Армению через Азербайджан будет отправлена партия пшеницы

В Армению из России транзитом через Азербайджан завтра будет отправлена партия пшеницы.

Как передает Day.Az, всего будет поставлено 11 вагонов.

Поезд отправится со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.