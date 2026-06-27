Воспоминания Шамиля Сулейманова к 100-летию Арифа Гейдарова

Ариф Назар оглы Гейдаров

(28 июня 1926 - 29 июня 1978)

Завтра 28 июня исполняется 100 лет со дня рождения видного, государственного деятеля, Генерал Лейтенанта Арифа Гейдарова. Представляем вашему вниманию воспоминания Ветерана Органов КГБ Полковника Шамиля Сулейманова в отношении видного государственного деятеля Генерал Майора Арифа Гейдарова.

В 1962 году, после года работы оперативным сотрудником в контрразведывательном подразделении, по приказу председателя КГБ Азербайджанской ССР генерал-майора Александра Васильевича Кардышева меня перевели в разведывательный отдел - Первый отдел. В том отделе было всего одно подразделение, где работало не более пяти оперативных сотрудников. Это были лишь остатки некогда существовавшей крупной структуры. Подобное положение дел сложилось вследствие сокращений в Советской армии, проведённых первым секретарём ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущёвым и министром государственной безопасности СССР Александром Николаевичем Шелепиным. В результате 16 тысяч сотрудников органов государственной безопасности СССР были сокращены. Считалось, что немногочисленный оперативный состав, оставшийся в разведывательном отделе, достаточен для ведения разведывательной деятельности против соседнего Иранского государства. Все немногочисленные сотрудники являлись членами подразделения, работавшего по иранскому направлению, и штатного начальника у этого подразделения не было. Его обязанности исполнял заместитель начальника разведывательного отдела.

Таким образом, небольшая группа оперативных работников громко именовалась "Иранским подразделением Разведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР". В том же году - в 1963-м - Первое главное управление КГБ СССР выделило Разведывательному отделу КГБ Азербайджана дополнительно 6 штатных единиц. Иранское подразделение было расширено. Тем же решением была восстановлена и должность начальника Иранского подразделения, пустовавшая два месяца. Вскоре нам стало известно, что руководство КГБ республики назначило на эту должность майора Арифа Назар оглы Гейдарова, более трёх лет проработавшего в командировке в Берлине (ГДР).

В 1962 году новым начальником Разведывательного отдела был полковник Ильгусейн Пиргусейн оглы Гусейнов. Он собрал сотрудников Иранского подразделения у себя в кабинете и сообщил, что официально представляет нам нового начальника подразделения - опытного сотрудника с глубокими знаниями в области решения оперативных задач по разведывательной линии, Арифа Назар оглы Гейдарова. Он сказал, что Ариф Гейдаров обладает высокими личными и служебными качествами. Полагаю, что под его руководством будут достигнуты высокие результаты в служебной деятельности. После этого разговора мы вышли из кабинета начальника отдела и перешли в комнату нового начальника подразделения. Ариф Назар оглы провёл короткую ознакомительную беседу с каждым оперативным работником.

За короткое время работы под его руководством у меня сложилось твёрдое убеждение: он действительно был человеком широкой эрудиции, широкого кругозора и высокой культуры. В области оперативной работы он был настоящим мастером и умел профессионально показать подчинённым верный путь решения даже сложных агентурно-оперативных вопросов.

Под его руководством я проработал недолго. Вскоре меня перевели на другой оперативный участок. Однако за этот короткий срок его личный пример, грамотное и профессиональное руководство сыграли важную роль в моём становлении как оперативного работника, помогли освоить важнейшие основы практической деятельности. Он заложил надёжный фундамент моей чекистской деятельности. Я прослужил в органах государственной безопасности 33 года, из них 5 лет - в Иране, 3,5 года - в Швеции. Всегда помня наставления Арифа Назар оглы, я смог безупречно завершить службу.

Испытываю глубокое уважение и признательность к этой редкой личности. Его рекомендации, советы, указания и благожелательные мысли легко воспринимались мной. Память отвечала предъявляемым мной требованиям - я должен был запоминать всё услышанное и впоследствии точно и без колебаний применять это в оперативной деятельности.

В 60-70-80-е годы перед разведывательной службой стояла главная задача - получение важных сведений по политическим, экономическим, военным, научно-техническим, космическим вопросам, а также вопросам государственной безопасности СССР. Задачи, отвечавшие некоторым из перечисленных направлений, удалось успешно решить.

Убеждён, что мои оперативные успехи были не случайны - они стали возможны в том числе благодаря правильному, грамотному и логичному руководству начальника Иранского подразделения Гейдарова Арифа Назар оглы. В устных и письменных докладах он прививал мне основы практической чекистской деятельности. Его оперативная работа продолжалась около 8 месяцев.

В сентябре 1963 года состоялось отчётно-выборное партийное собрание коммунистов-чекистов КГБ Азербайджанской ССР. Гейдаров Ариф Назар оглы был единогласно избран освобождённым секретарём парткома.

На этом поприще он стал любимцем чекистского коллектива. Сотрудники потоком шли к нему в партком по самым разным вопросам. Он незамедлительно решал их просьбы. Естественно, к нему обращались и с трудными вопросами и проблемами. Однако в итоге он умел решать и их. Словом, на этой должности он проработал примерно до середины 60-х годов прошлого века.

В середине 1966 года Ариф Назар оглы был приглашён в Москву, где руководство Первого главного управления КГБ СССР предложило ему длительную командировку в Турцию в должности советского консула при посольстве СССР. В Москве он прошёл трёхмесячную подготовку по дисциплине "Право" - обязательное условие для консульской должности.

До 1970 года Ариф Назар оглы плодотворно и с большой честью проработал советским консулом в Турции. В начале 1970 года, успешно завершив командировку, он вернулся в Баку и приступил к работе в КГБ АзССР. Годом ранее первым секретарём ЦК КП Азербайджана был избран Гейдар Алирза оглы Алиев. По его инициативе Ариф Назар оглы был назначен министром внутренних дел Азербайджана. Его руководство этим ведомством было совершенно правильным.

В первый год на этой должности ему удалось навести в ведомстве порядок и необходимую дисциплину, восстановить надлежащий режим и субординацию. Тем самым он завоевал уважение и симпатию всего коллектива министерства.

29 июня 1978 года трагическое происшествие в Министерстве оборвало его жизнь на полуслове. Это была великая утрата не только для КГБ и МВД, но и для всего азербайджанского народа и народов СССР. Да упокоит его Господь.

Хочу привести лишь два примера, содержание которых подтверждает гуманизм, ум, доброту, серьёзность, трудолюбие, справедливость, ответственность, широту мышления и кругозора, целеустремлённость и несгибаемую волю этой личности.

Первый пример

В 60-е годы прошлого века, согласно договору, заключённому между СССР и Турцией, в турецком городе Измире был построен и введён в эксплуатацию крупный металлургический завод. Советская сторона направила туда большую группу переводчиков, достаточно хорошо владевших словарным запасом турецких технических слов и выражений - для обеспечения бесперебойного технологического режима обслуживания турецким инженерно-техническим персоналом. Среди них был и молодой переводчик - впоследствии возглавивший Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) Владимир Вольфович Жириновский.

Этот человек, имевший возможность выступать на московских телеканалах, в первой половине 90-х годов осмелился произнести в очередной телевизионной передаче "тираду" неприятного содержания об азербайджанском народе. Этот поступок вызвал в Азербайджане негативную реакцию и возмущение.

Мы, немногочисленные бывшие сотрудники КГБ, уже вышедшие на пенсию, собрались, обсудили этот недопустимый грубый поступок Владимира Жириновского и приняли решение: направить в Москву одного из нас для встречи с ним, потребовать объяснений, а также извинений и прощения у азербайджанского народа. Выполнение этого поручения было единогласно возложено на последнего начальника разведывательного отдела, ныне покойного полковника Мамедова Ахмеда Бёюкага оглы.

Вернувшись из Москвы, Ахмед Мамедов доложил нам подробности своей встречи с Владимиром Жириновским. Нам стало известно следующее: Ахмед Мамедов начал беседу с события, произошедшего в период работы Жириновского на металлургическом заводе в Измире. В то время раздача им советских сувенирных значков турецким рабочим завода послужила основанием для его ареста турецкой спецслужбой МИТ по обвинению в антиреволюционной политической деятельности. Ему было предъявлено обвинение в распространении советских политических идей, противоречащих существующей государственной политической системе Турции. Небольшой значок с барельефом основателя СССР Владимира Ленина был расценён турецкой спецслужбой как факт распространения политической системы, существующей в СССР. По словам сотрудника турецкой спецслужбы, Владимиру Жириновскому грозило до 15 лет лишения свободы.

Попытки руководства посольства освободить его из-под стражи не принесли результата. По просьбе посла к этому процессу подключился Ариф Гейдаров, и своим авторитетом ему удалось завоевать расположение сотрудника турецкой спецслужбы. На пятый день их встреч турецкий сотрудник признался советскому консулу в глубоком уважении к нему и в связи с этим принял окончательное решение об освобождении советского переводчика из-под стражи. После этих слов турецкий сотрудник приказал доставить Владимира Жириновского в свой кабинет и там передал переводчика советскому консулу.

Ариф Назар оглы на служебной машине доставил Владимира Жириновского в Анкару, где тот переночевал на территории посольства, а на следующий день его отправили в Советский Союз, в Москву, на борту советского самолёта.

Продолжая выражать недовольство Жириновским, Ахмед Мамедов довёл до его сведения, что Азербайджан и его народ имеют древнюю историю, а потому нам известны великие личности, прославившиеся на весь мир: писатели и поэты - Низами Гянджеви, Физули, Хагани, Самед Вургун, Мирза Алекбер Сабир, Гусейн Джавид, Микаил Мушфиг, Расул Рза; учёные - Насреддин Туси, математик и астроном, Лютфи Заде, основатель кибернетики и нечёткой логики, Юсиф Мамедалиев, химик; военачальники - генерал Алиага Шихлинский, генерал Самед бек Мехмандаров; композиторы - Узеир Гаджибейли, Кара Каратев, Фикрет Амиров, Тофиг Кулиев, Ариф Меликов; певцы - Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Шовкет Мамедова, Фидан и Хурaman Гасымовы; оперная артистка - Марзийя Давудова; художники и скульпторы - Саттар Бахлулзаде, Тахир Салахов. Перечень этих личностей подтверждает высокую культуру и просвещённость азербайджанского народа. Вы же, Владимир Вольфович, в своей телевизионной "тираде" оскорбили азербайджанский народ. Вы в долгу перед нашим народом. Сын этого народа, консул СССР в Турции Гейдаров Ариф Назар оглы - и только он - смог вызволить вас из турецкой тюрьмы, где вы могли лишиться свободы на целых пятнадцать лет. Вы должны молиться на эту личность, а не оскорблять его народ.

Ваше турецкое приключение завершилось благополучно исключительно благодаря усилиям советского консула Гейдарова Арифа Назар оглы - достойного сына азербайджанского народа.

Слова Ахмеда Мамедова вывели Владимира Жириновского из себя. Он поднялся со стула, подошёл к Ахмеду Мамедову, попросил его встать и обнял его. Не отпуская его, Владимир Жириновский подтвердил правоту сказанного, признал свою ошибку, свою вину и попросил прощения. Также попросил при возможности передать его извинения азербайджанскому народу. Он обещал исправить сказанную им тяжкую оплошность, заверив, что в адрес азербайджанского народа у него не было злого умысла. В последующие годы в его телевизионных выступлениях в адрес азербайджанского народа звучали только добрые, положительные слова.

Второй пример

Приступив в 60-е годы к исполнению обязанностей начальника Иранского подразделения разведывательного управления, Ариф Назар оглы Гейдаров внимательно ознакомился с оперативным хозяйством подразделения. Главным вопросом в отделе считалась организация работы с источниками из числа иностранных граждан. В тот период в подразделении было всего три агента. Из-за отсутствия сотрудников встречи с ними не проводились. Это было следствием "хрущёвских сокращений". Однако для источников данной категории на весь год существовало одно "железное (постоянное) условие встречи". По этим условиям агент должен был выйти на встречу.

Было начало мая 1963 года. По упомянутым условиям один из источников должен был выйти на встречу в точке, расположенной вблизи государственной пограничной линии, у ворот в колючей проволочной ограде. Ворота находились на территории охраняемой заставы.

Ариф Назар оглы вызвал меня и оперативного работника в звании майора Манафова Талата Самед оглы к себе в кабинет. Начальник подразделения поручил нам внимательно ознакомиться и изучить личное дело агента "Х". Нужно было знать всё, что касалось этого агента.

Накануне дня встречи Начальник снова вызвал нас к себе и поинтересовался нашей готовностью. Я доложил ему, что мы готовы на 100%. Он пожелал нам успехов. В конце рабочего дня зазвонил мой рабочий телефон. На другом конце провода был мой Начальник. Он спросил: "Сулейманов, это ваш первый выход на встречу с иностранным агентом?" Я ответил: "Да, товарищ Начальник". Он ответил: "Мне всё ясно, готовьтесь".

Мы с Манафовым договорились встретиться утром в 9:00 - в пограничной форме, во дворе гаража, у автомобиля марки "УАЗ".

Наступило утро. В назначенное время я вошёл через проходную здания и оказался на территории гаража. Смотрю - у автомобиля, в пограничной форме, стоит начальник моего подразделения Ариф Назар оглы. Поздоровались, я задал ему вопрос: "Что всё это означает, товарищ Начальник?" Он ответил: "Я еду с вами на встречу". Это было неожиданно: любая новинка в оперативной деятельности подразделения - и нам двоим, оперативным работникам, не дано было понять причины этого шага. Втроём мы выехали к месту встречи, расположенному в южной части Азербайджана. С наступлением темноты добрались до гор, до пограничного пункта. В назначенное для выхода источника время мы втроём, с помощью пограничников, вышли на территорию противоположной стороны. Пограничники с автоматами наготове охраняли нас от возможных провокаций со стороны спецслужб соседней страны. Мы с Манафовым старались охранять Начальника. Однако Ариф Назар оглы смело двинулся к точке встречи, а мы заняли позицию в 5 метрах от точки. В бинокль все трое наблюдали за районом, откуда должен был появиться источник. Источник показался и приблизился к точке встречи. Из укрытия мы изучили обстановку вокруг него. Подозрительных моментов не обнаружили. Подошли к нему, поздоровались, пригласили идти с нами. Все четверо добрались до ворот, через которые перешли на советскую территорию. В деревянном доме, принадлежавшем КГБ, с ним была проведена работа, завершившаяся ближе к утру. Объяснив ему содержание следующего задания и назначив день очередной встречи, мы вывели его из ворот и там попрощались.

На протяжении всего этого времени я неотрывно наблюдал за действиями Начальника. Мой общий вывод таков: в этом человеке чувство страха полностью отсутствовало. Зато осторожность, бдительность и готовность противостоять провокациям были его постоянными спутниками. В тот момент мне пришло в голову, что ведь он в годы Великой Отечественной войны был командиром разведывательного отряда, главной задачей которого было добывать фашистского "языка". А происходило это на оккупированной фашистами территории. Опасность была огромной, однако он проводил операции точно и безошибочно.

Результаты операций, проведённых под его руководством, несложно подтвердить:

- Многосодержательная аттестация, написанная штабом Красной армии и подшитая в личное дело;

- Орден "Красного Знамени" на парадном мундире;

- Воинское звание: генерал-лейтенант.

Память об Арифе Назар оглы Гейдарове навеки останется в сердцах азербайджанского народа.