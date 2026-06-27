https://news.day.az/sport/1844518.html Садыхов уступил Камило на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана состоялся очередной поединок основного карда. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в октагоне сошлись азербайджанский боец Назим Садыхов и представитель Бразилии Матеус Камило. Бой завершился в первом раунде поражением азербайджанского спортсмена.
Садыхов уступил Камило на UFC Fight Night Baku - ВИДЕО
На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана состоялся очередной поединок основного карда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в октагоне сошлись азербайджанский боец Назим Садыхов и представитель Бразилии Матеус Камило.
Бой завершился в первом раунде поражением азербайджанского спортсмена. Пропустив удар в голову, Садыхов упал, а на него набросился бразилец, нанося удары. Судья принял решение немедленно остановить схватку.
Сразу после этого Садыхов принялся протестовать, заявляя, что был в состоянии продолжить бой, однако решение рефери осталось без изменений.
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