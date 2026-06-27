Садыхов уступил Камило на UFC Fight Night Baku

На турнире UFC Fight Night Baku в столице Азербайджана состоялся очередной поединок основного карда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в октагоне сошлись азербайджанский боец Назим Садыхов и представитель Бразилии Матеус Камило.

Бой завершился в первом раунде поражением азербайджанского спортсмена. Пропустив удар в голову, Садыхов упал, а на него набросился бразилец, нанося удары. Судья принял решение немедленно остановить схватку.

Сразу после этого Садыхов принялся протестовать, заявляя, что был в состоянии продолжить бой, однако решение рефери осталось без изменений.